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"العمل جاري لتجسيد مشاريع فضاءات سياحية بمحيط السدود"

  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيلول/سبتمبر 2017 18:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات
&quot;العمل جاري لتجسيد مشاريع فضاءات سياحية بمحيط السدود&quot;

سطيف - كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الأحد  بسطيف بأن العمل جار لتجسيد مشاريع لاستحداث فضاءات سياحية بمحيط  السدود .

و أوضح الوزير في تصريح للصحافة في ختام زيارة عمل و تفقد إلى ولاية سطيف  دامت يومين بأن دائرته الوزارية بدأت في تهيئة فضاءات سياحية عبر عينة من  السدود تتضمن عمليات تهيئة خفيفة و شواطئ للسباحة و مساحات لممارسة الرياضة  موجهة للترفيه على أن تعمم هذه الفضاءات خصوصا في السدود الداخلية البعيدة عن  السواحل كما قال .

و قال السيد نسيب: "سنسعى انطلاقا من الآن في تجسيد هذا البرنامج" مفيدا بأن  جميع الإجراءات و التدابير القانونية المتعلقة بذلك اتخذت على غرار دفتر  الشروط و إنجاز تصاميم لهذه الفضاءات التي تندرج في إطار الاستثمار مع الحرص الشديد كما قال- على احترام دفتر الشروط قصد توفير كل ظروف الراحة للمواطنين  الذين سيزرون هذه المواقع.

و أكد الوزير بالمناسبة بأن الحظيرة الوطنية للسدود في "تزايد مستمر" و أن  عدد السدود الكبيرة سيصل سنة 2019 إلى 84 سدا كبيرا مشيرا إلى أنه فضلا عن  مهمتها المعهودة ستستغل أيضا في السياحة .

و في سياق مغاير يتعلق بعصرنة تسيير السدود كشف الوزير أن تطبيق إلكتروني  يسمى "سدود دزاير" شرع مسؤولو القطاع في العمل به يسمح لهم بجمع و إرسال  المعلومات المتعلقة بتسيير الموارد المائية للسدود و نشاطها في حينها و بمراقبة ومتابعة عديد الأمور التقنية المتعلقة بتسيير السدود عن بعد الأمر  الذي سيعطي ûكما قال- دعما و دفعا جديدا في التسيير الحسن لهذه الهياكل .

من جانب آخر فقد أبدى وزير الموارد المائية رضاه التام عن وتيرة سير الأشغال  بمشروع التحويلات الكبرى للمياه إلى منطقة الهضاب العليا بشقيه التحويل الشرقي  و الغربي انطلاقا من سد إيراقن إلى سد تابلوط بولاية جيجل إلى سد ذراع الديس  بولاية سطيف و من سد إيغيل أمدا بولاية بجاية إلى سد الموان بسطيف بما سيمكن  من تزويد 1 مليون و 100 ألف نسمة من سكان المنطقة بالمياه الصالحة للشرب و سقي  ما يفوق 36 ألف هكتار من المساحات الفلاحية بولاية سطيف.

كلـمات مفتـاحيــة :
"العمل جاري لتجسيد مشاريع فضاءات سياحية بمحيط السدود"
  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيلول/سبتمبر 2017 18:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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