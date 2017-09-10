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طاقة : تنظيم ورشة جزائرية - جنوب افريقية قبل نهاية السنة الجارية

  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيلول/سبتمبر 2017 19:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
طاقة : تنظيم ورشة جزائرية - جنوب افريقية قبل نهاية السنة الجارية

الجزائر - كشف وزير الطاقة مصطفى قيتوني, يوم الأحد  بالجزائر العاصمة, عن تنظيم ورشة جزائرية- جنوب افريقية  قبل نهاية السنة  بالجزائر العاصمة و التي "ستسمح للمؤسسات و المستثمرين الجزائريين و نظرائهم  من جنوب افريقيا بتحديد فرص الاستثمار " حسبما أفاد به  بيان للوزارة.

فضلا عن ذلك  تهدف هذه الورشة  الى إيجاد السبل المثلى لتقريب الجزائر و  إفريقيا الجنوبية حول مشاريع هيكلية  في كلا البلدين و كذا في القارة  الإفريقية يضيف نفس المصدر.

و تم الإعلان عن تنظيم هذه الورشة عقب لقاء وزير الطاقة و سفير إفريقيا  الجنوبية بالجزائر السيد دينيس دلومو حيث تمحورت المحادثات حول العلاقات التي  تربط البلدين خصوصا في مجال الطاقة.

كما تطرق الطرفان الى سبل تطوير شراكات مربحة و تكثيف المشاورات لتفعيل   مشاريع مستحدثة  للثروة من خلال تعاضد المواهب و الذكاء الجزائري و الإفريقي  الجنوبي بما يعود بالفائدة على كلا  البلدين الذين يعتبران فاعلين أساسيين في  القارة الافريقية.

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طاقة : تنظيم ورشة جزائرية - جنوب افريقية قبل نهاية السنة الجارية
  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيلول/سبتمبر 2017 19:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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