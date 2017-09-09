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شعبة الحليب: مجمع "جيبلي" مطالب بتكثيف جهوده لتطوير الإنتاج الوطني

  أدرج يـوم : السبت, 09 أيلول/سبتمبر 2017 18:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 80 مرات
شعبة الحليب: مجمع &quot;جيبلي&quot; مطالب بتكثيف جهوده لتطوير الإنتاج الوطني

الجزائر- حث وزير الفلاحة  والتنمية الريفية و الصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزغي  اليوم السبت مسيري  مجمع "جيبلي" على بذل المزيد من الجهود  لتطوير الإنتاج  الوطني من مادة الحليب، و ذلك من أجل  خفض واردات مسحوق الحليب ومشتقاته.

وقال  الوزير خلال زيارة قام بها إلى مقر مجمع جيبلي اين ترأس اجتماعا مع  مسيريه  ي"  البلاد تواجه وضعا ماليا صعبا و فاتورة استيراد غبرة و مشتقات الحليب ما تزال تؤثر على الميزان التجاري للبلاد ".

و تابع  السيد بوعزقي قوله " لمواجهة هذا الوضعي  يجب أن تترتكز جهود  المجمع  على تطوير الإنتاج الوطني". و هذا ما يتطلب -يضيف الوزير- "إرادة و مشاركة جميع فروع المجمع في هذه العملية ".

و يحصي مجمع "جيبلي" ستة عشر (16 ) فرعا كلها مطالبة  ببذل المزيد من الجهود  لبلوغ  الأهداف الاجتماعية و الاقتصادية المسطرة.

و تتمثل هذه  الأهداف على وجه الخصوص، في  تلبية احتياجات المواطنين من منتجات  الحليب، خصوصا الحليب  المبستر المدعم من طرف الدولة و المعبأ في الاكياس، بسعر  25 دينار للتر الواحد.

و في هذا الإطار، أكد الوزير على ضرورة الحفاظ على دور مجمع  "جيبلي" في التنظيم و الضبط .

و ينتج مجمع جيبلي حاليا ما بين 50 و 60 في المائة  من احتياجات السوق من الحليب المبستر المعبأ في الاكياس، فيما يتم تغطية باقي الطلب من طرف المحولين الخواص.

إلى جانب  الحليب المبستر المعبأ في الاكياس، فان المجمع  يقوم بتصنيع  منتجات أخرى من  مشتقات الحليب و التي تستأثر  حاليا بـ  20? من إجمالي إنتاجه من الحليب و الذي يقدر ب 5ر1 مليار لتر سنويا.

وفي هذا السياقي حث السيد بوعزغي مسيري مجمع جيبلي على تطوير عملية الاتصال و الترويج من أجل التعريف بمنتجاته ذات الجودة لدى المستهلك وزيادة حصصه  في السوق.

كما حث وزير الفلاحة المجمع لمواصلة  تجنيد المربين حول مصانعه للألبان و ذلك من اجل رفع نسبة  جمع الحليب الطازج.

و من جهة أخرى، استمع الوزير لإطارات مجمع جيبلي  الذين أثاروا العديد من الانشغالات، تتعلق  أساسا  بتوزيع وتسويق بعض منتجات مشتقات الحليب  وتسهيل الحصول على التمويل.

وتأمل الحكومة تخفيض  فاتورة استيراد الحليب (مسحوق الحليب و مشتقاته ) بنسبة 50?.

و تجاوزت فاتورة استيراد مسحوق الحليب و مشتقاته 1 مليار دولار في سنويا في غضون العامين الماضيين.

كلـمات مفتـاحيــة :
شعبة الحليب: مجمع "جيبلي" مطالب بتكثيف جهوده لتطوير الإنتاج الوطني
  أدرج يـوم : السبت, 09 أيلول/سبتمبر 2017 18:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 80 مرة   شارك

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