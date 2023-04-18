شركة "كاش للتأمينات" تحقق نتائج "تاريخية" في 2016

الجزائر- حققت الشركة الجزائرية للتأمين على المحروقات (كاش) في 2016 نتائج وصفتها بـ "التاريخية"، حيث تخطت مستوى 1 مليار دينار، أي بمردودية بلغت حوالي 14 في المائة من رأس المال الشركة ، حسبما جاء في بيان للشركة.

و قال ذات المصدر "في ظل ظروف اقتصادية صعبة و غير مشجعة وبعد سنة صعبة نسبيا، أنهت الشركة سنة 2016 بتحقيق نتائج تاريخية ".

و أوضحت الشركة، أنه و رغم الاستقرار الذي سجلته في 2016 فيما يخص أقساط التأمين المكتتبة في حدود 9ر9 مليار دج، نجحت" كاش" في تحقيق ربح صافي بقرابة 5ر2 مليار دينار بارتفاع قدره 17 في المائة مقارنة ب 2015، و مكنت المساهمين في الشركة زيادة في رأس المال يقدر بـ 14 في المائة بفضل تحقيق صافي ارباح لم "ينجز من قبل" قدر بأكثر من 1 مليار دج.

وأضاف البيان: " هذه النتائج كانت بفضل التسيير المحكم الذي يعطي الأولوية لرفع المردودية التي تساهم بدورها في نمو رقم الأعمال بالتركيز على تطوير و ترقية مردودها بما يخدم الزبائن و المساهمين " .

و حسب ذات المصدر، فإن الوضع المالي للشركة تدعم أيضا و بشكل محسوس، حيث قفزت موجوداتها إلى 11 مليار دينار ما يعزز من قدرات الوفاء والتي تمثل 6 مرات الحد الأدنى للتنظيم الساري .

كما سجلت الشركة ارتفاع في موجوداتها الخاصة ب 8 في المائة ليستقر عند 5ر11 مليار دينار، في حين تغطي الأصول التمثيلية إجمالي هذه الالتزامات التنظيمية.

يذكر أنه بالنسبة لسنة 2016 ، كانت شركة "كاش" سباقة للاكتتاب في القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي لأولا لاستثمار ودائعها بقوة و في إطار آمن وكمكتتب لحساب متعامليها .

هذا المسعى يسمح لها - يضيف البيان - بتعزيز علاقات الأعمال مع مشتركيها من المتعاملين المؤمنين ولعب كامل دورها كمؤسسة مالية.

و من ضمن الانجازات الكبيرة التي حققتها الشركة برسم سنة 2016 ي ذكر ذات البيان ، إعادة تنظيم الهياكل المركزية و الجهوية، و ذلك بهدف تكفل احسن بالأعمال كل حسب فئتها و نوعها ".

بالإضافة إلى ذلك، شرعت الشركة في عملية الدفع عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني ما بين البنوك بالشراكة مع القرض الشعبي الجزائري فضلا عن توقيعها على بروتوكول المنافسة النزيهة مع الشركة الوطنية للتأمين .

وبالنسبة لنموذج الأعمال لمؤسسة "كاش" قال المصدر أنه " جد متوازن"، حيث سمح للمساهمين بالاستفادة من أرباح رأس الشركة الذي يقدر ب 6ر9 في المائة وللمؤمنين من معدل سداد عن الأضرار يصل إلى 52 في المائة من إجمالي ملفات الأضرار، ومعدل تموين تقني بلغ 187 في المائة مقارنة برقم الأعمال، كما تخصم الدولة أيضا معدل ضرائب برسم الضرائب على أرباح المؤسسات (IBS ) في حدود 26 في المائة من الناتج الخام للشركة .