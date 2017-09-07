وزير التجارة يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر

الجزائر-استقبل وزير التجارة السيد محمد بن مرادي اليوم الخميس سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائري يانغ جوانغيو حيث تطرق الطرفان إلى علاقات التعاون و الصداقة التي تربط البلدين منذ خمسينات القرن الماضي، حسبما أفاد بيان للوزارة.

وتباحث الطرفان سبل دعم و تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين خصوصا و أن تواجد المستثمرين الصينيين بالجزائر أصبح كبيرا و مهما، حيث ينشطون في شتى المجالات ويشاركون في انجاز العديد من المشاريع التنموية.

المناسبة كانت فرصة للطرفين لبحث و مناقشة جملة من الاقتراحات حول مشاريع الشراكة على المديين المتوسط و البعيد .

و قد دعا السيد بن مرادي الشريك الصيني إلى المساهمة في رفع حصة صادرات الجزائر خارج المحروقات وخاصة المنتوج الفلاحي، مبديا أهمية الاستفادة من الخبرة الصينية في مجال التجارة الخارجية و خصوصا نشاط التصدير، يتابع البيان.

و أضاف ذات المصدر أن الطرفان يسعيان إلى فتح المزيد من الشراكات لدعم النمو الاقتصادي، سيما في ظل استراتيجية الحكومة لضبط توازنات الاقتصاد الوطني والحفاظ على احتياطي الصرف وكذا الرقي بالتجارة الجزائرية نحو الأسواق العالمية .

كما أبرز الطرفان -حسب نفس المصدر- علاقات الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين والشعبين منذ خمسينيات القرن الماضي ومواقف جمهورية الصين ودعمها للجزائر إبان الثورة التحريرية وتواصلها بعد الاستقلال .

من جهته أكد السفير الصيني أن الجزائر تعتبر أهم شريك اقتصادي للصين في القارة الإفريقية ي مبديا إرادة بلاده في مواصلة رفع حجم الاستثمارات.

وأكد السيد يانغ جوانغيو أن بلاده ستحافظ على التزاماتها تجاه الجانب الجزائري، بحيث ستعطي دفعا ودعما ومرافقة للاستثمار والشراكة في الجزائر .