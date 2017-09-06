مجلس الوزراء يوافق على عدة عقود بحث و استغلال المحروقات

الجزائر- بحث مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و صادق اليوم الأربعاء على ثمانية مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود أو ملحقات لعقود بحث و استغلال المحروقات.

و يتعلق احد هذه المراسيم بعقد يربط سوناطراك بشركة ايني الايطالية لتمديد ب 5 سنوات إنتاج حقل بترولي.

و قد وقعت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" و المجمع الطاقوي الإيطالي "إيني" في يونيو الفارط على عدة اتفاقيات شراكة في مجال المحروقات، تسمح "بمواصلة الاستغلال المشترك للمحروقات و إنجاز الأعمال الإضافية لرفع احتياطات المحروقات التي يمكن استرجاعها".

كما وقعت الشركتان في نوفمبر الفارط بروما على عدة اتفاقات تعاون في مختلف الفروع الطاقوية.

و تشمل هاته الاتفاقات الاستكشاف و كذا مجالات نشاط أخرى على غرار تطوير الطاقات المتجددة و التكرير و البيتروكيمياء و البحث والتطوير.

و قد أعطت الشركتان في مارس الفارط إشارة انطلاق أشغال أول محطة للطاقة الشمسية خاصة بحقل بترولي و يتعلق الأمر بالحقل النفطي بير الرباع الشمالي (ورقلة) مسجلة بذلك أول خطوة للانتقال نحو التموين الكهربائي بالطاقة الشمسية للحقول النفطية التابعة لشركة النفط الوطنية.

و ستستعمل محطة بير رباع الشمالي التي تبلغ طاقتها 10 ميغاواط حوالي 32000 لوحة شمسية و تتربع على مساحة 20 هكتار محاذية لهذا الحقل و ستسمح باقتصاد ما يوازي 6 مليون متر مكعب سنويا من الغاز.

فيما تتعلق المراسيم السبعة الأخرى بملحقات عقود مبرمة بين سوناطراك و وكالة النفط للبحث و الاستغلال على مستوى 14 محيطي حسب بيان مجلس الوزراء.