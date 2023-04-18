المصادقة على عقود انجاز 22.900 سكن بصيغة البيع بالإيجار

الجزائر- صادق مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على عقود بالتراضي تتضمن انجاز 22.900 سكن بصيغة البيع بالإيجار.

تغطي هذه العقود الخمسة انجاز سكنات بأربع ولايات. و يتعلق الأمر بالجزائر العاصمة و بجاية و قالمة ووهران.

وكان وزير السكن والعمران و المدينة عبد الوحيد تمار قد أكد مؤخرا بأن إعادة إطلاق هذه الورشات يرد ضمن أولويات مخطط عمل القطاع، مضيفا أن نسبة 50 بالمائة من برامج انجاز السكنات جاهزة و تنتظر تسوية المشاكل المتعلقة بالعقار.

وأشار السيد تمار إلى أن قطاعه يعتزم إطلاق انجاز 330.000 سكن مبرمج لم تباشر بعد أشغال انجازه، وذلك في إطار برنامج انجاز 1.600.000 وحدة سكنية من بينها 120.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل).

وبالنسبة للعاصمة، أكد الوزير بأنه من المقرر انجاز 55.000 سكن في مختلف الصيغ.

وكانت وزارة السكن قد أعلنت في بداية السنة بأن ولاية بجاية استفادت من تمويل إضافي، مما رفع عدد السكنات المبرمجة في ميزانية برنامج 2013 ب6.000 وحدة عدل إضافية.

وفيما يتعلق بولاية قالمة، سجلت وزارة السكن بأنه تم رسميا إطلاق مجمل برنامج 8.000 سكن عدل بولاية قالمة.

وبخصوص ولاية وهران، كان الوالي قد تطرق مؤخرا إلى انجاز برنامج هام بصيغة البيع بالإيجار (عدل) يتضمن 10.000 سكن.

وكان مدير السكن لولاية وهران، بحار محمد قد صرح يوم الاثنين لوأج أن 63.762 وحدة سكنية توجد طور الانجاز، معلنا عن الإطلاق المقبل ل4.095 سكن من بينها 3.000 سكن بصيغة عدل.

وتشير حصيلة انجازات قطاع السكن التي قدمت يوم 18 يوليو الفارط إلى أنه تم تسليم 129.862 سكن خلال السداسي الأول من سنة 2017 منها 18.664 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عبر كامل التراب الوطني.