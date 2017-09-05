القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تراجع منسوب السدود المنجر عن انخفاض تساقط الأمطار وراء بعض التذبذبات المسجلة في التموين بالمياه

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 أيلول/سبتمبر 2017 17:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 107 مرات
تراجع منسوب السدود المنجر عن انخفاض تساقط الأمطار وراء بعض التذبذبات المسجلة في التموين بالمياه

الجزائر- أكد وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب اليوم الثلاثاء بالجزائر أن انخفاض منسوب السدود بسبب تراجع تساقط الأمطار كان وراء بعض التذبذبات التي عرفتها عملية توزيع المياه في المدة الاخيرة على مستوى بعض مناطق الوطن، مشيرا إلى أن مصالح القطاع اتخذت العديد من الإجراءات لاحتواء الوضع .

و قال السيد نسيب خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي عقب لقاء حول تطوير الفلاحة المسقية، أن " تراجع تهاطل الأمطار و بالتالي  تقلص نسبة امتلاء السدود كان وراء بعض التذبذبات التي عرفتها عملية توزيع المياه في المدة الاخيرة على مستوى بعض مناطق الوطن"، خصوصا بسد عين الدالية بسوق أهراس و حمام الدبغ بقالمة و عين الزادة ببرج بوعريريج و سد سكيكدة و تاكسابت بتيزي وزو و سد شافية بعنابة.

و أضاف الوزير أن مصالح الوزارة و المديريات المحلية كانت قد اتخذت كل الإجراءات اللازمة من أجل تجاوز هذه الوضعية، خصوصا في فترة عيد الأضحى  قائلا " لقد قمنا بتوفير كافة الوسائل من أجل تسيير ملائم و مريح للموارد المائية خلال يومي عيد الاضحى، و ذلك من خلال تحضير مسبق لهذه العملية على مستوى كل الولايات".

و بخصوص التذبذبات في التموين  بالمياه الصالحة للشرب التي عرفتها العاصمة في هذه الفترة نفى الوزير  أن تكون مؤسسة توزيع المياه بالجزائر قد تعمدت قطع التموين بالمياه، حسب ما روج له مبرزا ان الامر يتعلق بارتفاع  كبير للاستهلاك من قبل المواطنين ما ادى إلى انخفاض قوة الضغط،  و بالتالي تسجيل ضعف في التموين بالمياه خصوصا لسكان الطوابق العليا  أو تلك المتواجدة بأواخر شبكة الربط  بسبب حدة  امتصاص المياه من قبل سكان الطوابق السفلى.

و في رده على سؤال يخص الوضع في ولاية عنابة، حيث سجل المواطنون نقص كبير  في التزود بالمياه على غرار مركب الحجار الذي عرف هو كذلك تذبذبات في التزود رغم أهميته الصناعية و حاجياته الكبيرة من الماء قال السيد نسيب أن ولاية عنابة تعتبر "حالة خاصة"، و ذلك بسبب النقص الحاد  في المياه  بسد شافية بالولاية الذي سجل منسوبه تراجعا كبيرا حيث لا تزيد  نسبة امتلاءه  حاليا عن  25 مليون متر مكعب في حين أن طاقة استيعابه تراوح 185 مليون متر مكعب.

و تابع الوزير قائلا  "المعادلة كانت صعبة حيث حاولنا التوفيق بين حاجيات المواطنين و حاجيات المركب" و هذا باتخاذ إجراءات بالتعاون مع السلطات المحلية من خلال وضع نظام توزيع مدروس و التعزيز بالصهاريج لنحاول بقدر الإمكان توزيع المياه بالتناوب ي حيث وعد بأن  "الامور ستتحسن بولاية عنابة ابتداء من الخميس المقبل".

و كشف الوزير في هذا السياق أن الوزارة و بالتعاون مع سلطات المحلية لولاية عنابة قد وضعت برنامج استعجالي يمتد على عدة أشهر بإمكانه دعم الولاية بـ  100.000 متر مكعب يوميا وهذا بالشروع في إعادة تأهيل قناة المد و التوزيع من سد مكسة بعنابة.

و من المرتقب ان تنطلق أشغال إعادة تهيئة محطتي شعيبة و مكسة بداية من الأسبوع المقبل و ذلك لمعالجة المياه كما تم إرسال 8 ألات حفر الآبار لولاية عنابة و كذا الشروع في إعادة الاعتبار لحقل بوثلجة الذي سخر له مجمع شركات لتأهيله من اجل إنتاج من 30 إلى 35.000 متر مكعب يوميا.

و فيما يخص الولايات الأخرى قال السيد نسيب أن الحل يكمن في تحويل  المياه بين السدود لإحداث التوازن المتوخى في التوزيع بين الولايات مبرزا أنه فضلا عن  الإمكانيات المتاحة حاليا هناك العديد من المشاريع و الإجراءات المتخذة في هذا المجال زيادة على تسخير محطات التحلية ومحطات معالجة المياه المستعملة.

كلـمات مفتـاحيــة :
تراجع منسوب السدود المنجر عن انخفاض تساقط الأمطار وراء بعض التذبذبات المسجلة في التموين بالمياه
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 أيلول/سبتمبر 2017 17:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 107 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود