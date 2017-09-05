القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لرئيس المجلس الشعبي البلدي دور أساسي في إعداد مخطط شغل الأراضي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 أيلول/سبتمبر 2017 13:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 116 مرات
لرئيس المجلس الشعبي البلدي دور أساسي في إعداد مخطط شغل الأراضي

المسيلة - صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد  تمار يوم الثلاثاء بالمسيلة بأن لرئيس المجلس الشعبي البلدي دور أساسي في  إعداد مخطط شغل الأراضي باعتباره وسيلة لاستقطاب المرافق السكنية والتجهيزات  العمومية اللازمة.

وأوضح السيد تمار خلال تلقيه عرضا حول قطاع السكن بولاية المسيلة بموقع مشروع  500 سكن بصيغة البيع بالإيجار ببوسعادة بأن "دور البلدية ليس المصادقة فقط على  مخطط شغل الأراضي بل يتعداه إلى اقتراح المرافق التي يجب انجازها على مستوى  هذه المخططات".

وبموقع مشروع 500 سكن بصيغة البيع بالإيجار أمر الوزير بضرورة أن يتم البت من  حيث نوعية الملكية لـ11 ألف هكتار تم تخصيصها كأوعية عقارية ستستقبل على مستوى  ولاية المسيلة مشاريع سكنية ومرافق عمومية.

وأعطى السيد تمار بنفس الموقع تعليمات صارمة بخصوص البناء الفوضوي المستشري  في مدن ولاية المسيلة وبخاصة بوسعادة داعيا إلى ضرورة محاربة هذه الظاهرة  بتطبيق القوانين العمرانية باعتبارها من"المؤثرات السلبية على التعمير 

والعمران" مؤكدا بأن هذه الظاهرة "سيتم محاربتها عن طريق النصوص التنظيمية  والقانونية السارية المفعول" .

وبالتوازي مع ذلك أشار الوزير إلى أنه ستتم "عودة برنامج السكن الترقوي  المدعم بشكل جديد يأخذ بعين الاعتبار النقائص التي سجلت خلال تنفيذ هذا  البرنامج في السنوات الماضية" مضيفا بأنه "ضمن التنظيم الجديد لهذا البرنامج 

سيتم الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المسجلة من طرف المستفيدين والمرقين  العقاريين" .

واشار السيد تمار إلى أنه سيتم مستقبلا الإسراع في وتيرة تسليم عقود الملكية  بالنسبة لأصحاب السكنات التي استوفت الشروط القانونية والعمرانية المنصوص  عليها.

وفي سياق آخر أسدى وزير السكن تعليمات صارمة بخصوص توزيع 17370 حصة أرضية  تدخل ضمن إطار الحصص الاجتماعية التي سجلت على مستوى 79 تجزئة عبر ولاية  المسيلة تم فقط إنجاز الدراسات لـ48 تجزئة ترابية تحتوي على 10500 قطعة أرضية  مؤكدا في هذا الخصوص على "تسجيل هذا البرنامج بولاية المسيلة لتأخر كبير غير  مبرر" اعتبارا من أن هذا النوع من الدراسات "لا يتطلب الكثير من الوقت في  تنفيذه"  على حد تعبيره.

من جهة أخرى أكد الوزير على ضرورة الانتهاء من أشغال المشاريع السكنية التي  هي قيد الإنجاز على مستوى ولاية المسيلة وهو -كما قال- "شرط لتدعيمها ببرامج  جديدة" .

وبخصوص السكن الترقوي الخاص أكد الوزير بأن الدولة تشجع مثل هؤلاء المرقين من  حيث منحهم امتيازات تتعلق أساسا بالعقار في مقابل ذلك أوضح بأنهم "ملزمون ببيع  السكن أخذا بعين الاعتبار للوعاء العقاري الذي قدم بسعر رمزي من قبل الدولة"  مشيرا إلى أنه "سيتم مستقبلا إنشاء لجان تتكفل بهذا البرنامج السكني" .

وكان وزير السكن زار موقع إنجاز 50 سكنا ريفيا مجمعا بالقرية الفلاحية محمد  الصديق بن يحيي ببلدية أولاد سيدي إبراهيم على أن يواصل زيارته بتفقد وتدشين  عدة مشاريع سكنية بعاصمة الولاية.

كلـمات مفتـاحيــة :
لرئيس المجلس الشعبي البلدي دور أساسي في إعداد مخطط شغل الأراضي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 أيلول/سبتمبر 2017 13:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 116 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود