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المجلس الشعبي الوطني يشارك في ملتقى دولي حول التنمية المستدامة بمدينة بالي الاندونيسية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 أيلول/سبتمبر 2017 12:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 60 مرات
المجلس الشعبي الوطني يشارك في ملتقى دولي حول التنمية المستدامة بمدينة بالي الاندونيسية

الجزائر- يشارك وفد عن المجلس الشعبي الوطني في أشغال  الملتقى البرلماني الدولي حول التنمية المستدامة  الذي ستحتضنه  مدينة بالي  الإندونيسية ابتداء من يوم الأربعاء, حسب ما أورده بيان للمجلس يوم  الثلاثاء.

وسيمثل المجلس الشعبي الوطني في أشغال هذا الملتقى التي تدوم يومين كل من  النائبين بوداود عبد اليمين ودخيلي صلاح الدين حسب ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الشعبي الوطني يشارك في ملتقى دولي حول التنمية المستدامة بمدينة بالي الاندونيسية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 أيلول/سبتمبر 2017 12:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 60 مرة   شارك

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