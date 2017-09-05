وسيمثل المجلس الشعبي الوطني في أشغال هذا الملتقى التي تدوم يومين كل من النائبين بوداود عبد اليمين ودخيلي صلاح الدين حسب ذات المصدر.
المجلس الشعبي الوطني يشارك في ملتقى دولي حول التنمية المستدامة بمدينة بالي الاندونيسية
أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 أيلول/سبتمبر 2017 12:00 الفئـة : اقتصــاد قراءة : 60 مرات
الجزائر- يشارك وفد عن المجلس الشعبي الوطني في أشغال الملتقى البرلماني الدولي حول التنمية المستدامة الذي ستحتضنه مدينة بالي الإندونيسية ابتداء من يوم الأربعاء, حسب ما أورده بيان للمجلس يوم الثلاثاء.
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