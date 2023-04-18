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أزمة مالية: مشروع قانون المالية 2018 سيكون حاملا لبدائل نوعية

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيلول/سبتمبر 2017 17:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 228 مرات
أزمة مالية: مشروع قانون المالية 2018 سيكون حاملا لبدائل نوعية

الجزائر-أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة ان مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيكون حاملا لبدائل نوعية و لإجراءات فعلية ستمكن البلد من بناء اقتصاد اقل هشاشة إزاء الصدمات الخارجية.

و قال رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية ان قانون المالية لسنة 2018 سيعرف بدون شك نقاش ثري و تفاعل خاص بالنظر إلى طبيعة الوضع المالي الصعب الذي يعيشه بلدنا حاليا.

و أوضح ان مشروع قانون المالية هذا سيكون بالتأكيد حاملا لبدائل نوعية و لإجراءات فعلية ستمكن البلد من بناء اقتصاد وطني أكثر صلابة و اقل هشاشة.

و أكد من جهته قال الوزير الأول احمد أويحيى للصحافة على هامش افتتاح الدورة ان مجلس الوزراء سيجتمع يوم الأربعاء تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدراسة  ملفات أخرى و المصادقة عليها منها برنامج الحكومة.

كما سيناقش نواب المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة البرلمانية مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 و هذا في اطار ممارستهم لمراقبة مصاريف ميزانية الدولة، حسبما أضاف السيد بوحجة.

كما سيقوم المجلس بدراسة عدد من مشاريع القوانين منها نص مشروع القانون المتعلق بالقوانين العامة للوقاية من اخطار الحريق و الفزع و نص مشروع قانون القضاء العسكري بالإضافة الى مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الإلكترونية و مشروع القانون العضوي المتعلق  باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه  و عمله.

و اضافة الى مشروع القانون المتعلق بتنظيم السجون و إعادة ادماج المحبوسين و أيضا  مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش و مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الإشهارية، سيدرس النواب مشروع القانون المتعلق  بالتكوين المهني و مشروع القانون المتعلق بالمناجم.

كلـمات مفتـاحيــة :
أزمة مالية: مشروع قانون المالية 2018 سيكون حاملا لبدائل نوعية
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيلول/سبتمبر 2017 17:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 228 مرة   شارك

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