القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مشروع قانون يعدل قانون النقد و القرض لفتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيلول/سبتمبر 2017 14:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 403 مرات
مشروع قانون يعدل قانون النقد و القرض لفتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية

الجزائر- كشف الوزير الأول السيد أحمد أويحيى اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن التحضير لمشروع  قانون يعدل قانون النقد و القرض الحالي و الذي من شأنه فتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية المحلية في الاقتصاد الوطني.

و قال السيد اويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة أنه "سيتم عرض مشروع هذا القانون أمام مجلس الوزراء وسيتم الكشف عن حيثياته في غضون الأسبوع المقبل"، موضحا أن هذا القانون سيساهم  في تمويل الاقتصاد الوطني من المصادر غير التقليدية المحلية .

من جهته كان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، قد أشار في كلمته الافتتاحية للدورة العادية للمجلس إلى إمكانية طرح مشروع قانون يتمم الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 26 أغسطس 2003 و المتعلق بالنقد و الصرف، مضيفا أنه "قد يسجل هذا المشروع في بداية الدورة و تعطى له صبغة الاستعجال".

و في رده على سؤال بشأن رخص الاستيراد قال الوزير الأول أن "رخص الاستيراد مازالت قائمة" و أن اللبس الذي شاب حول هذا الموضوع في المدة الأخيرة قد تم توضيحه من قبل الحكومة.

و بخصوص مشاريع تركيب السيارات بالجزائر أكد السيد أويحيى  أنها " ستتواصل " .

و أضاف الوزير الأول قوله " لو أن الجزائر حافظت على صناعتها في هذا المجال منذ الاستقلال لكنا اليوم ننتج سيارات جزائرية الصنع".

كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع قانون يعدل قانون النقد و القرض لفتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيلول/سبتمبر 2017 14:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 403 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود