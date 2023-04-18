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تجاوب أكثر من 99 بالمئة من التجار للمداومة خلال أيام عيد الأضحى

  أدرج يـوم : الأحد, 03 أيلول/سبتمبر 2017 18:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 53 مرات
تجاوب أكثر من 99 بالمئة من التجار للمداومة خلال أيام عيد الأضحى

الجزائر- بلغت نسبة تجاوب التجار لنظام المداومة المسطر من طرف وزارة التجارة لضمان الحد الأدنى من الخدمات خلال أيام عيد الأضحى  83 ر99 بالمئة، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

و أكدت الوزارة انها تسجل "بارتياح كبير مدى تجاوب التجار في تنفيذ برنامج المداومة خلال ايام العيد والذي بلغت نسبته 83 ر99 بالمئة مما سمح بتسجيل وفرة كاملة للمواد خاصة ذات الاستهلاك الواسع"، حسب ذات البيان.

و أضاف نفس المصدر انه تم إحصاء 131 تاجرا لم يحترموا التزاماتهم وسيتم فرض عقوبات عليهم (غرامات مالية تتراوح بين 30.000 دينار و 200.000 دينار وغلق إداري) وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول.

وكانت مصالح وزارة التجارة قد جندت  2093 عون مراقبة لمتابعة مدى تنفيذ  برنامج المداومات الذي سخر له 34.576 تاجرا منهم 4.985 ينشطون في قطاع المخابز و20.763 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و 8.436 في النشاطات المختلفة و 392 وحدة انتاجية (143 ملبنة و211 مطحنة و38 وحدة مياه معدنية).

واشار البيان ان التجار الناشطين اساسا في قطاع المواد الغذائية والخضر والفواكه والمخابز هم المعنيين بالمداومة والذين غالبا ما لا يتجاوز العدد المسخر منه  ثلث التجار الناشطين حسب القواعد المتعارف عليها عند ضمان الحد الادنى من الخدمات.

كلـمات مفتـاحيــة :
تجاوب أكثر من 99 بالمئة من التجار للمداومة خلال أيام عيد الأضحى
  أدرج يـوم : الأحد, 03 أيلول/سبتمبر 2017 18:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 53 مرة   شارك

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