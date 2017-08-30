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زعلان يتحادث مع عدة سفراء حول سبل تطوير التعاون مع الجزائر في قطاع الأشغال العمومية والنقل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 آب/أغسطس 2017 17:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 64 مرات

الجزائر- استقبل وزير الأشغال العمومية و النقل السيد عبد  الغني زعلان يوم الأربعاء بمقر وزارته سفراء بريطانيا العظمى و ايرلندا  الشمالية  و بلجيكا و البنين و تركيا بالجزائر و الذين تحادث معهم حول سبل  تعزيز و تطوير التعاون والشراكة بين الجزائر ودولهم في هذا القطاعي حسب ما  أفاد به بيان للوزارة.

و تطرق الوزير مع سفير مملكة بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بالجزائر  اندروي نوبل الى أهمية تبادل الخبرات و التجارب في قطاع النقل و الاشغال  العمومية. و أكد الطرفان على ضرورة تعزيز الشراكة الحالية و دفعها قدما.

و ثمن السفير العلاقات "الوطيدة" التي تجمع البلدين معبرا عن "ارتياحه للثقة  المتبادلة بينهما".

من جهتها تمحورت المحادثات بين الوزير و سفير مملكة بلجيكا بالجزائر السيد  بيار غيلون حول العناصر الاساسية للتعاون الثنائي كما استعرض الجانبان العديد  من النقاط ذات الاهتمام المشترك.

و أكد السيد زعلان على ضرورة الرقي بهذه الشراكة و وضع كل السبل و الوسائل  لإنجاحها.

من جهته عبر السيد غيلون عن ارتياحه للثقة و العلاقات الوطيدة التي تجمع  البلديني حسب البيان.

و ثمن الطرفان مستوى علاقات التعاون الجيدة التي تربطهما في مجال النقل و  الأشغال العمومية.

و في نفس السياق تناولت المحادثات بين الوزير و سفير جمهورية البنين بالجزائر  السيد أورو غابي سيغو -الذي استقبل في اطار زيارة مجاملة- حول تعزيز التعاون  المشترك و مواصلة الجهود لتحقيق التطلعات المستقبلية التي تخدم البلدين.

 

كما تطرق الوزير مع سفير جمهورية تركيا بالجزائر السيد محمت بوروي الى دفع  التعاون في قطاع النقل الجوي و البحري و الاشغال العمومية كما ثمن الطرفان  مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في هذا القطاع.

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زعلان يتحادث مع عدة سفراء حول سبل تطوير التعاون مع الجزائر في قطاع الأشغال العمومية والنقل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 آب/أغسطس 2017 17:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 64 مرة   شارك

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