زعلان يتحادث مع عدة سفراء حول سبل تطوير التعاون مع الجزائر في قطاع الأشغال العمومية والنقل

الجزائر- استقبل وزير الأشغال العمومية و النقل السيد عبد الغني زعلان يوم الأربعاء بمقر وزارته سفراء بريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية و بلجيكا و البنين و تركيا بالجزائر و الذين تحادث معهم حول سبل تعزيز و تطوير التعاون والشراكة بين الجزائر ودولهم في هذا القطاعي حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و تطرق الوزير مع سفير مملكة بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بالجزائر اندروي نوبل الى أهمية تبادل الخبرات و التجارب في قطاع النقل و الاشغال العمومية. و أكد الطرفان على ضرورة تعزيز الشراكة الحالية و دفعها قدما.

و ثمن السفير العلاقات "الوطيدة" التي تجمع البلدين معبرا عن "ارتياحه للثقة المتبادلة بينهما".

من جهتها تمحورت المحادثات بين الوزير و سفير مملكة بلجيكا بالجزائر السيد بيار غيلون حول العناصر الاساسية للتعاون الثنائي كما استعرض الجانبان العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك.

و أكد السيد زعلان على ضرورة الرقي بهذه الشراكة و وضع كل السبل و الوسائل لإنجاحها.

من جهته عبر السيد غيلون عن ارتياحه للثقة و العلاقات الوطيدة التي تجمع البلديني حسب البيان.

و ثمن الطرفان مستوى علاقات التعاون الجيدة التي تربطهما في مجال النقل و الأشغال العمومية.

و في نفس السياق تناولت المحادثات بين الوزير و سفير جمهورية البنين بالجزائر السيد أورو غابي سيغو -الذي استقبل في اطار زيارة مجاملة- حول تعزيز التعاون المشترك و مواصلة الجهود لتحقيق التطلعات المستقبلية التي تخدم البلدين.

كما تطرق الوزير مع سفير جمهورية تركيا بالجزائر السيد محمت بوروي الى دفع التعاون في قطاع النقل الجوي و البحري و الاشغال العمومية كما ثمن الطرفان مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في هذا القطاع.