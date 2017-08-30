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عيد الأضحى : "أونيلاف" يواصل تتبع مسار المواشي لضمان سلامتها و حماية القدرة الشرائية للمواطن

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 آب/أغسطس 2017 15:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 85 مرات
عيد الأضحى : &quot;أونيلاف&quot; يواصل تتبع مسار المواشي لضمان سلامتها و حماية القدرة الشرائية للمواطن

الجزائر - يواصل الديوان الوطني المهني للحوم والخضر  والفواكه (أونيلاف) يومين قبل عيد الأضحى المبارك مهامه في تتبع مسار الاضاحي  والتنظيم والتنسيق بين المواطنين والموالين لضمان سلامة المواشي وحماية القدرة  الشرائية للمواطنين , حسبما أفاد به لواج المدير العام للديوان السيد فريد  عبدوش.

وقال السيد عبدوشي  أن مصالح الديوان تعمل مع مديرية المصالح البيطرية بوزارة  الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والفدرالية الوطنية للموالين من أجل  مراقبة وب"دقة" العملية التجارية الجارية بين المواطنين والموالين.

ويعمل الديوان على تتبع مسار المواشي الوافدة من مختلف ولايات الوطن لغرض  بيعها عبر نقاط البيع الرسمية المحددة من طرف الدولة والمقدرة ب 638 نقطة.

ويقدم الموال المستفيد من عرض مواشيه بنقاط البيع الرسمية مختلف الوثائق  اللازمة التي تثبت انتسابه إلى المهنة بالإضافة إلى بطاقة التعريف الوطنية,  يضيف نفس المصدر.

"العلاقة تجارية بين الموال والمواطن, لكن هناك مسألة تتبع مسار المواشي بعد  دخولها الى نقاط البيع" يضيف ذات المسؤول.

وأكد المتحدث قائلا: "عندما يواجه المواطنين مشكل معين يتعلق بالأضاحي,  نستطيع تتبع الموال الذي باع له, ونقوم بحل الاشكال ", مشيرا في نفس الوقت إلى  أن الديوان لم يسجل مشاكل من هذا النوع إلى حد الساعة.

وتقوم مؤسسة (أتراكو) فرع المؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء (أفيار) المتخصص  في التربية والتسمين الكائن مقرها ببلدية بئر توتة, بمنح المواطنين المشترون  لأضاحي العيد فاتورة شراء , تمكنهم من الحفاظ على حقوقهم في حال وجود أي مشكل  بعد عملية البيع .

كما ويوفر الديوان الامكانيات اللازمة والمرافق للموالين (كهرباء , ماء,  مرافق , اعلاف, أمن) من أجل تمكينهم من القيام بعملية البيع في ظروف مريحة,  ومرافقتهم إلى غاية انتهاء هذه المناسبة المباركة.

وتتراوح أسعار الشعير والتي يتكفل بها الديوان الوطني لتغذية الأنعام ب 2750  دج للقنطار, يضيف نفس المسؤول .

 

== الأسعار مستقرة و نحرص على تنويع العرض ==

 

وبخصوص الاسعار قال السيد عبدوش أنها "مازالت مستقرة وفي متناول المواطنين كل  حسب قدرته الشرائية ".

وأوضح أن الديوان بالتعاون مع الجهات المذكورة قد حرصوا على جلب "أضاحي  العيد" متنوعة من حيث النوع والأوزان و ذلك لتلبية مختلف الطلبات.

وتابع :" حرصنا على جلب مختلف الانواع والاوزان من الكباش لتلبية خيارات  المواطنين , نعمل على توفير أضاحي العيد بمختلف الاسعار ي يضيف السيد عبدوش.

يذكر أن قطاع الفلاحة أحصى 638 نقطة بيع مباشر للأغنام على المستوى الوطني  وذلك لتمكين المواطنين من شراء أضحية العيد مباشرة من المربين.

كما جندت الوزارة أكثر من 890 بيطري حيث يتراوح عدد البياطرة في كل ولاية من  20 إلى 80 بيطريا.

 

وتم أيضا, تسخير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة بهدف التوعية وتعزيز  الرقابة .

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عيد الأضحى : "أونيلاف" يواصل تتبع مسار المواشي لضمان سلامتها و حماية القدرة الشرائية للمواطن
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 آب/أغسطس 2017 15:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 85 مرة   شارك

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