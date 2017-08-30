و قد أشرف وزير الطاقة مصطفى قيطوني على تنصيب السيد عرقاب الذي كان مسؤولا عن شركة هندسة الكهرباء و الغاز (فرع سونلغاز)، و ذلك خلفا للسيد الطاهر جوانبي الذي كان يتولى منصب الرئيس المدير العام بالنيابة لسونلغاز منذ 28 مايو 2017.
الرئيس المدير العام الجديد لسونلغاز السيد محمد عرقاب يتسلم مهامه
أدرج يـوم : الأربعاء, 30 آب/أغسطس 2017 12:45 الفئـة : اقتصــاد قراءة : 182 مرات
الجزائر- تسلم الرئيس المدير العام الجديد للشركة الوطنية للكهرباء و الغاز (سونلغاز) السيد محمد عرقاب اليوم الأربعاء مهامه الجديدة.
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