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الرئيس المدير العام الجديد لسونلغاز السيد محمد عرقاب يتسلم مهامه

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 آب/أغسطس 2017 12:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 182 مرات
الرئيس المدير العام الجديد لسونلغاز السيد محمد عرقاب يتسلم مهامه

الجزائر- تسلم الرئيس المدير العام الجديد للشركة  الوطنية للكهرباء و الغاز (سونلغاز) السيد محمد عرقاب اليوم الأربعاء مهامه الجديدة.

و قد أشرف وزير الطاقة مصطفى قيطوني على تنصيب السيد عرقاب الذي كان  مسؤولا عن شركة هندسة الكهرباء و الغاز (فرع سونلغاز)، و ذلك خلفا للسيد الطاهر جوانبي الذي كان يتولى منصب الرئيس المدير العام بالنيابة لسونلغاز منذ 28  مايو 2017.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس المدير العام الجديد لسونلغاز السيد محمد عرقاب يتسلم مهامه
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 آب/أغسطس 2017 12:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 182 مرة   شارك

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