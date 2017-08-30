القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المعلومات حول استيراد عطر سام: وزارة التجارة تنفي وجود المنتوج في السوق

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 آب/أغسطس 2017 08:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 72 مرات
المعلومات حول استيراد عطر سام: وزارة التجارة تنفي وجود المنتوج في السوق

الجزائر- أكدت وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن النتائج الأولية للتحقيق الذي قامت به للتأكد من صحة المعلومات التي تفيد بوجود عطر سام مستورد في السوق "تفيد بعدم وجود هذا المنتوج في السوق الجزائرية".

و أوضحت الوزارة في بيان لها تلقت واج نسخة منه انه "تبعا للمعلومات المتداولة في بعض القنوات التلفزيونية العربية و شبكات التواصل الاجتماعي مفادها وجود خطر ناتج عن استعمال عطر يحمل العلامة رولاكسي و مسوق في بعض البلدان العربية مثل مصر و المغرب و اليمن...الخ قامت وزارة التجارة بفتح تحقيق للتأكد من صحة هذه المعلومات".

كما أشار البيان ذاته إلى أن الوزارة "تعلم جميع المواطنين بان استيراد العطور يخضع لرخصة مسبقة تسلم من طرف مصالحها، حيث لم يتم تسليم أي رخصة لهذه العلامة".

و تابع ذات المصدر ان "النتائج الاولية للتحقيق بينت عدم وجود هذا المنتوج على مستوى السوق الوطنية" داعية بذات المناسبة كافة الموطنين لإبلاغ مصالحها للرقابة عن كل معلومة تخص هذا المنتوج".

و خلصت الوزارة في الأخير إلى التأكيد بان التحقيقات المفتوحة بشان هذا المنتوج تبقى متواصلة أين سيتم إعلام الرأي العام بالنتائج النهائية في الوقت المناسب.

كلـمات مفتـاحيــة :
المعلومات حول استيراد عطر سام: وزارة التجارة تنفي وجود المنتوج في السوق
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 آب/أغسطس 2017 08:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 72 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  