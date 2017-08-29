صناعة: السيد يوسفي يؤكد على التكوين في اطار التعاون مع ألمانيا

الجزائر - استقبل وزير الصناعة و المناجم السيد يوسف يوسفي يوم الثلاثاء بالجزائر سفير ألمانيا بالجزائر السيد ميشال زنير حيث اعرب له عن أمله في اقامة تعاون مع المؤسسات الألمانية في مجال التكويني حسب بيان للوزارة.

و قد أعرب السيد يوسفي الذي أكد للسفير الالماني استعداد مصالح وزارته لمرافقة المستثمرين الالمان بالجزائري عن أمله في اقامة تعاون مع الهيئات و المؤسسات الالمانية من أجل ضمان تكوين لفائدة اطارات الوزارة المكلفين بتسيير ملفات الاستثمارات لاسيما بالنسبة لمسؤولي المصالح غير المركزية و كذا في مجال الخرائط الجيولوجية.

و قد تركزت المحادثات بشكل عام حول تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة و المناجم.

من جهة أخرىي شكل هذا اللقاء فرصة بالنسبة للطرفين للإشادة بنوعية العلاقات الثنائية لاسيما في قطاعي الصناعة و المناجم على ضوء نتائج اللجنة الاقتصادية الكبرى ال6 المنعقدة بالجزائر في 6 فبراير المنصرم.

و ترمي هذه اللجنة المختلطة الجزائرية-الألمانية الى ترقية الشراكة الثنائية و برامج التعاون الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

و بهذه المناسبةي أعربت مؤسسات ألمانية عن اهتمامها بعدة فروع صناعية جزائرية المدعمة لسياسة تنويع الاقتصاد على غرار الصناعة الميكانيكية و المناولة في مجال السيارات و الكمياء و الصناعة الصيدلانية.