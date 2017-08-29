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صناعة: السيد يوسفي يؤكد على التكوين في اطار التعاون مع ألمانيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 آب/أغسطس 2017 18:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 122 مرات

الجزائر - استقبل وزير الصناعة و المناجم السيد يوسف يوسفي  يوم الثلاثاء بالجزائر سفير ألمانيا بالجزائر السيد ميشال زنير حيث اعرب له  عن أمله في اقامة تعاون مع المؤسسات الألمانية في مجال التكويني حسب بيان للوزارة.

و قد أعرب السيد يوسفي الذي أكد للسفير الالماني استعداد مصالح وزارته  لمرافقة المستثمرين الالمان بالجزائري عن أمله في اقامة تعاون مع الهيئات و  المؤسسات الالمانية من أجل ضمان تكوين لفائدة اطارات الوزارة المكلفين بتسيير  ملفات الاستثمارات لاسيما بالنسبة لمسؤولي المصالح غير المركزية و كذا في مجال  الخرائط الجيولوجية.

و قد تركزت المحادثات بشكل عام حول تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي  الصناعة و المناجم.

من جهة أخرىي شكل هذا اللقاء فرصة بالنسبة للطرفين للإشادة بنوعية  العلاقات الثنائية لاسيما في قطاعي الصناعة و المناجم على ضوء نتائج اللجنة  الاقتصادية الكبرى ال6 المنعقدة بالجزائر في 6 فبراير المنصرم.

و ترمي هذه اللجنة المختلطة الجزائرية-الألمانية الى ترقية الشراكة  الثنائية و برامج التعاون الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

 

و بهذه المناسبةي أعربت مؤسسات ألمانية عن اهتمامها بعدة فروع صناعية  جزائرية المدعمة لسياسة تنويع الاقتصاد على غرار الصناعة الميكانيكية و  المناولة في مجال السيارات و الكمياء و الصناعة الصيدلانية.

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صناعة: السيد يوسفي يؤكد على التكوين في اطار التعاون مع ألمانيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 آب/أغسطس 2017 18:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 122 مرة   شارك

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