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أسعار سلة خامات أوبك تحافظ على ارتفاعها قرب 50 دولارا للبرميل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 آب/أغسطس 2017 09:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 58 مرات
أسعار سلة خامات أوبك تحافظ على ارتفاعها قرب 50 دولارا للبرميل

الجزائر-سجلت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة  للنفط (أوبك) الـ 13 انخفاضا طفيفا إلى 86ر49  يوم الاثنين 28 أغسطس دولار  للبرميل مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي حين بلغ  93ر49 للبرميل، حسب ما أعلنت  عنه اليوم الثلاثاء المنظمة على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري  القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان  الإماراتي وخام صحارى الجزائري و الإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقيي  وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام  ميراي الفنزويلي و جيراسول  الأنغولي وربيع الخفيف الغابونيي و أورينت الاكوادوري .

و كانت لجنة الوزارية المشتركة للمراقبة و المتابعة التي تم استحداثها من طرف  منظمة أوبك والمنتجين المستقلين، قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، "ان الثقة  في السوق متينة و تحرك في الاتجاه الصحيح  و لكن كل الخيارات مطروحة، بما في  ذلك تمديد اتفاق خفض الإنتاج  لما بعد مارس 2018،  للتأكد من استقرار السوق".

و قالت اللجنة أن "مخزونات النفط التجارية تراجعت في يوليو وأحدث متوسط في  خمس سنوات يتراجع منذ بداية العام الحالي.

و أضافت قولها "ستواصل اللجنة مراقبة العوامل الأخرى في سوق النفط وتأثيرها على عملية استعادة توازنها. كل الخيارات، بما في ذلك احتمال التمديد   لما بعد الثلاثي الأول من 2018 مطروحة للتأكد من بذل كل الجهود لاستعادة توازن  السوق."

تجدر الإشارة، أن الاجتماع المقبل  للجنة سيعقد  في فيينا يوم 22 سبتمبر  المقبل  و ينتظر دعوة ممثلين عن ليبيا ونيجيريا - المعفيتين من اتفاق خفض  الإنتاج - لحضور الاجتماع التالي للجنتين المشتركتين الوزارية والفنية.

يذكر ان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها بقيادة  روسيا  قد اتفقوا مايو الماضي على تمديد تخفيضات إنتاج الخام تسعة أشهر حتى  مارس2018 في مسعى لتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام بعد هبوط الأسعار إلى  النصف وانخفاض الإيرادات الدول الأعضاء و من خارجها بشدة، و ذلك على امتداد  السنوات الثلاث الأخيرة.

كلـمات مفتـاحيــة :
أسعار سلة خامات أوبك تحافظ على ارتفاعها قرب 50 دولارا للبرميل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 آب/أغسطس 2017 09:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 58 مرة   شارك

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