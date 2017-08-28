نفطال تضمن التموين بالوقود خلال أيام عيد الأضحى

وأشار البيان أن "سيتم التموين بالمنتوجات البترولية خلال أيام عيد الأضحى المبارك على غرار باقي أيام السنة و ذلك عبر جميع محطات توزيع الوقود ونقاط البيع التابعة لنفطال 24سا/24 في كامل التراب الوطني".
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
الجزائر- أكّدت المؤسسة الوطنية لتسويق و توزيع المنتوجات البترولية (نفطال) أنّ جميع محطات الوقود التابعة لها عبر التراب الوطني ستبقى مفتوحة وتضمن التموين بالوقود بشكل عادي خلال عيد الأضحى المصادف ليومي الجمعة والسبتي حسبما أفاد به بيان للشركة يوم الاثنين.
وأشار البيان أن "سيتم التموين بالمنتوجات البترولية خلال أيام عيد الأضحى المبارك على غرار باقي أيام السنة و ذلك عبر جميع محطات توزيع الوقود ونقاط البيع التابعة لنفطال 24سا/24 في كامل التراب الوطني".