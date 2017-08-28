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نفطال تضمن التموين بالوقود خلال أيام عيد الأضحى

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 آب/أغسطس 2017 18:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 81 مرات
نفطال تضمن التموين بالوقود خلال أيام عيد الأضحى
صورة أرشيف

الجزائر- أكّدت المؤسسة الوطنية  لتسويق و توزيع  المنتوجات البترولية (نفطال) أنّ جميع محطات الوقود التابعة لها عبر التراب  الوطني ستبقى مفتوحة وتضمن التموين بالوقود  بشكل عادي خلال عيد  الأضحى المصادف ليومي  الجمعة والسبتي حسبما أفاد به بيان للشركة  يوم الاثنين.

 

وأشار البيان أن "سيتم التموين بالمنتوجات البترولية خلال أيام عيد الأضحى  المبارك على غرار باقي  أيام السنة و ذلك عبر جميع محطات توزيع  الوقود  ونقاط  البيع التابعة لنفطال  24سا/24  في كامل التراب الوطني".

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نفطال تضمن التموين بالوقود خلال أيام عيد الأضحى
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 آب/أغسطس 2017 18:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 81 مرة   شارك

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