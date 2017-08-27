تعزيز التعاون الطاقوي محور محادثات السيد قيطوني مع سفيري بولونيا وتركيا بالجزائر

الجزائر- استقبل وزير الطاقةي السيد مصطفى قيطوني يوم الأحد سفيري بولونيا وتركيا بالجزائر السيدين فيتولد سبيردوفتش و محامد بوروي على التوالي حيث تباحث رفقتهما حول سبل دعم و تعزيز التعاون الطاقوي مع الجزائر حسبما أفاد به بيان للوزارة .

وقد تطرق الوزير بمعية السفير البولوني السيد فيتولد سبيردوفتش الى علاقات التعاون بين الجزائر و بولونيا في مجال الطاقة و خصوصا قطاع المحروقات و بحث سبل دعمها و تقويتها .

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للعلاقات "التقليدية والممتازة" التي تربط البلديني مشيرين إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المؤسسات الطاقوية في كلا البلدين للعمل المشترك في هذا المجال.

في هذا الصدد دعا السيد قيطونيي الشركات البولونية لاستغلال الفرص المتاحة في الجزائري خصوصا في نشاطات استكشاف واستغلال النفطي داعيا اياها للمشاركة في المناقصات التي يرتقب أن يطلقها القطاع .

بدوره أبدى سفير بولونيا بالجزائر ي اهتمام مؤسسات بلاده بالعمل في الجزائر و تجسيد مشاريع بالشراكة مع المؤسسات الجزائرية - يضيف نفس المصدر.

من جانب آخر تناولت محادثات الوزير مع سفير تركيا بالجزائر واقع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين التي وصفت ب"الممتازة"ي حيث تم بحث آفاق و سبل تطويرها .

في هذا الصدد عبر السيد قيطوني عن ارتياحه لعلاقات التعاون والشراكة الجيدة بين سوناطراك والشركة التركية "بوتاس"ي داعيا الشركات التركية الى المشاركة في مناقصات القطاع .

و أبرز السيد بورويي الذي أعرب بدوره عن ارتياحه لعلاقات التعاون بين البلدين ي اهتمام الشركات التركية في مواصلة العمل والاستثمار في الجزائر في إطار مشاريع ذات مصلحة مشتركةي حسبما أفاد به البيان.