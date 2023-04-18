(تخصيص نسبة أكبر من مياه سد بني هارون للسقي الفلاحي انطلاقا من 2018 " (وزير"

أم البواقي - صرح وزير الموارد المائية محمد نسيب يوم الأحد بأم البواقي بأنه سيتم "تخصيص النسبة الأكبر من مياه سد بني هارون (ميلة) للسقي الفلاحي لعديد الولايات وذلك انطلاقا من العام 2018".

وأوضح الوزير لـ/وأج بأن "الكمية التي ستخصص للسقي الفلاحي انطلاقا من هذا السد ستتم بعد استكمال أشغال إنجاز نفق بين سدي وادي العثمانية وبني هارون على مسافة 6 كلم" وهو ما سيسمح --كما أضاف-- بضخ 23 متر مكعب في الثانية.

وأشار السيد نسيب إلى أنه "سيستفيد من مياه سد بني هارون (ميلة) 6 ملايين ساكن عبر عديد ولايات شرق البلاد" فضلا عن ضمان "سقي 40 ألف هكتار من المساحات الفلاحية على غرار محيط السقي أولاد حملة (أم البواقي) المتربع على مساحة 2272 هكتار" الذي عاينه وزير الموارد المائية في إطار زيارته العملية والتفقدية لعديد المرافق والمنشآت التابعة لقطاعه.

وفي هذا السياق أكد الوزير على "أهمية استعمال تنظيمات السقي المقتصدة للمياه من أجل تحقيق منتوج فلاحي وفير" إضافة إلى "استحداث محيطات فلاحية جديدة لتوسيع رقعتها" .

وحسب الشروح المقدمة للوزير فإن محيط السقي الفلاحي لأولاد حملة الواقع بالقرب من مدينة عين مليلة والذي بلغت نسبة تقدم أشغاله بـ90 بالمائة ستخصص النسبة الأكبر منه لإنتاج الحبوب والمساحة المتبقية للخضروات والبقول الجافة.

وكان وزير الموارد المائية قد تفقد قبل ذلك بمدينة عين البيضاء مشروع إيصال قنوات المياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد وركيس بعين فكرون وذلك لتزويد سكان بلدية عين البيضاء بمياه الشرب فضلا عن معاينة مشروع بعين البيضاء لتدعيم ذات البلدية بالمياه الشروب انطلاقا من أحد الأنقاب بمنطقة عين فرحات.

إثرها دشن محمد نسيب ببلدية عين ببوش خزانا مائيا بسعة 1500 متر مكعب حيث أمر بالمناسبة أن تلحق بلدية عين ببوش بالبلديات التي سيتم ربطها خلال الثلاثي الأول من العام 2018 بسد وركيس.

كما عاين الوزير في ختام زيارته العملية والتفقدية لولاية أم البواقي خزان التوازن للمياه المحولة من سد بني هارون.