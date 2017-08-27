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السيد يوسفي يتباحث مع سفير المملكة المتحدة سبل دعم و تعزيز التعاون في قطاع الصناعة و المناجم

  أدرج يـوم : الأحد, 27 آب/أغسطس 2017 17:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 55 مرات

الجزائر- استقبل وزير الصناعة و المناجم السيد يوسف وسفي, يوم الأحد  سفير المملكة المتحدة بالجزائر, السيد اندرو نوبل حيث تمحورت المحادثات حول سبل دعم و تعزيز التعاون الثنائي  في مجال  الصناعة و المناجم, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و حسب ذات المصدري " عبر السفير البريطاني عن ارتياحه  بالتقدم المسجل في مختلف مجالات التعاون الثنائي خلال السنوات الاخيرة  ي مطالبا بدعم أكبر بهدف تجسيد بعض المشاريع المشتركة قيد البحث و التشاور , سيما في مجال الصيدلة و الطاقة و الاتصالات".

و من جهته, عبر السيد يوسفي  للسفير  عن استعداد مصالح  وزارة الصناعة و المناجم لمرافقة المؤسسات البريطانية التي ترغب في  الاستثمار  بالجزائر.

كما  كشف الوزير أيضا  عن رغبته في استقطاب مؤسسات بريطانية  اخرى الى الجزائر و الاستفادة بالتالي من  الفرص التي توفرها السوق الجزائرية, خصوصا في قطاع  الصناعة و المناجم.

 

من جهة اخرى, تطرق الطرفان الى الجوانب المتعلقة  بالتكوين الذي يستهدف اطارات القطاع, خصوصا مهم الذين أوكلت لهم مهام  متابعة ملفات الاستثمار, حسب نفس المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
السيد يوسفي يتباحث مع سفير المملكة المتحدة سبل دعم و تعزيز التعاون في قطاع الصناعة و المناجم
  أدرج يـوم : الأحد, 27 آب/أغسطس 2017 17:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 55 مرة   شارك

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