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رخص استيراد المنتوجات والسلع: المرسوم التنفيذي المؤرخ في ديسمبر 2015  يبقى ساري المفعول

  أدرج يـوم : الأحد, 27 آب/أغسطس 2017 16:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 65 مرات
رخص استيراد المنتوجات والسلع: المرسوم التنفيذي المؤرخ في ديسمبر 2015  يبقى ساري المفعول

الجزائر- أكد بيان لمصالح الوزير الاول يوم الأحد أن  المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام  رخص استيراد المنتوجات والسلع لا يزال ساري المفعول".

واوضح البيان أن "بعض وسائل الإعلام قد تداولت اليوم خبر إلغاء المرسوم  التنفيذي المتعلق بنظام رخص الاستيراد للسلع والمنتوجات مما أثار سوء فهم لهذه  المسألة" .

 

وجاء في البيان أنه "بهدف التوضيحي تعلم مصالح الوزير الأول الرأي العام أنه  أولا يبقى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات  تطبيق نظام رخص الاستيراد للمنتوجات والسلعي ساري المفعول وثانيا كان المرسوم  التنفيذي الملغى والمؤرخ في 22 يونيو 2017 قد أخضع القرار النهائي لمنح رخصة  الاستيراد لموافقة الوزير الاول". "وبالتاليي يضيف البياني فأن هذا الاجراء هو  الذي تم الغاؤه لتمكين إدارة التجارة من تسيير رخص الاستيراد التي لا تزال  سارية المفعول".

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رخص استيراد المنتوجات والسلع: المرسوم التنفيذي المؤرخ في ديسمبر 2015  يبقى ساري المفعول
  أدرج يـوم : الأحد, 27 آب/أغسطس 2017 16:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 65 مرة   شارك

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