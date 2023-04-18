واردات: ارتفاع فاتورة المواد الغذائية و انخفاض فاتورة الأدوية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017

ففيما يخص مادة الحليب و مشتقاته قفزت فاتورة الاستيراد إلى 38ر879 مليون دولار مقابل 13ر566 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية بارتفاع نسبته 33ر55 بالمئة، حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك.
و سجلت واردات السكر و المواد السكرية نفس التوجه إذ ارتفعت بنسبة 93ر36 بالمئة إلى 51ر698 مليون دولار مقابل 12ر510 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016.
و ارتفعت واردات الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية إلى 81ر512 مليون دولار مقابل 98ر409 مليون دولار اي بارتفاع 08ر25 بالمئة.
كما ارتفعت فاتورة استيراد الحبوب (قمح صلبي قمح لين....) و الدقيق و الطحين إلى 68ر1 مليار دولار مقابل 56ر1 مليار دولار (+02ر8 بالمئة) .
و خلال نفس فترة المقارنة استوردت الجزائر ما قيمته 01ر251 مليون دولار من القهوة و الشاي مقابل 81ر221 مليون دولار (+16ر13 بالمئة) .
كما استوردت الجزائر ما قيمته 35ر197 مليون دولار من الحبوب الجافة و غيرها مقابل 71ر165 مليون دولار (+09ر19 بالمئة) .
و بلغت واردات اللحوم 01ر152 مليون دولار مقابل 85ر148 مليون دولار (+12ر2 بالمئة).
من جهة أخرىي تراجعت فاتورة استيراد الادوية ما بين يناير و يوليو 2017 إلى 07ر1 مليار دولار مقابل 14ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض نسبته 38ر6 بالمئة.