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لجنة أوبك - خارج أوبك: السوق تتحرك في الاتجاه الصحيح

  أدرج يـوم : الخميس, 24 آب/أغسطس 2017 14:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 86 مرات

دبي- أعلنت لجنة رقابة وزارية مشتركة لمنظمة أوبك والمنتجين المستقلين، اليوم الخميس، أن الثقة في السوق متينة و تحرك في الاتجاه الصحيح  و لكن كل الخيارات مطروحة، بما في ذلك تمديد اتفاق خفض الإنتاج  لما بعد مارس 2018،  للتأكد من استقرار السوق.

وقالت اللجنة في بيان "مخزونات النفط التجارية تراجعت في يوليو وأحدث متوسط في خمس سنوات يتراجع منذ بداية العام الحالي.

"ستواصل اللجنة مراقبة العوامل الأخرى في سوق النفط وتأثيرها على عملية استعادة توازنها. كل الخياراتي بما في ذلك احتمال التمديد ي لما بعد الثلاثي الأول من 2018ي مطروحة للتأكد من بذل كل الجهود لاستعادة توازن السوق."

وقالت اللجنة  إن اجتماعها التالي سيعُقد في فيينا يوم 22 سبتمبر المقبل  وإنها تنوي دعوة ليبيا ونيجيريا - المعفيتين من اتفاق خفض الإنتاج - لحضور الاجتماع التالي للجنتين المشتركتين الوزارية والفنية.

لجنة أوبك - خارج أوبك: السوق تتحرك في الاتجاه الصحيح
  أدرج يـوم : الخميس, 24 آب/أغسطس 2017 14:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 86 مرة   شارك

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