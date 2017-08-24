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انطلاق أشغال الاجتماع بين الحكومة والاتحاد العام  للعمال الجزائريين وأرباب  العمل لتحضير الثلاثية القادمة

  أدرج يـوم : الخميس, 24 آب/أغسطس 2017 10:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 69 مرات
انطلاق أشغال الاجتماع بين الحكومة والاتحاد العام  للعمال الجزائريين وأرباب  العمل لتحضير الثلاثية القادمة
صورة وأج

الجزائر- انطلقت يوم الخميس بقصر الحكومة أشغال  الاجتماع بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل, المخصص  لتحضير اجتماع الثلاثية المقبل, وهذا برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى.

ويهدف هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد تعيين الحكومة الجديدة, إلى التواصل  وتبادل وجهات النظر من أجل تشاور أحسن بين أطراف الثلاثية.

ويمثل أرباب العمل خلال هذا اللقاء كل من الكنفدرالية العامة للمؤسسات  الجزائرية ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين  والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين  الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين  والكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء والأشغال العمومية والري والجمعية  العامة للمقاولين الجزائريين.

 

أما الاتحاد العام للعمال الجزائريين فهو ممثل في هذا اللقاء بأمينه العام  عبد المجيد سيدي السعيد.

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انطلاق أشغال الاجتماع بين الحكومة والاتحاد العام  للعمال الجزائريين وأرباب  العمل لتحضير الثلاثية القادمة
  أدرج يـوم : الخميس, 24 آب/أغسطس 2017 10:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 69 مرة   شارك

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