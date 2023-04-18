القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

"الجزائر تنتج ما قيمته 3 آلاف ملياردج في القطاع الفلاحي"

  أدرج يـوم : الخميس, 24 آب/أغسطس 2017 08:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 67 مرات
&quot;الجزائر تنتج ما قيمته 3 آلاف ملياردج في القطاع الفلاحي&quot;

عين تموشنت - صرح وزير الفلاحة و التنمية الريفية و  الصيد البحري عبد القادر بوعزقي يوم الأربعاء بعين تموشنت بأن "الجزائر  اليوم تنتج ما قيمته 3آلاف مليار دج في القطاع الفلاحي" بفضل الإمكانيات  الهامة التي وفرتها الدولة لدعم القطاع.

وأكد السيد بوعزقي خلال زيارة عمل إلى الولاية أن ما تنتجه الجزائر اليوم  بــقيمة 3 آلاف مليار دج أي ما يعادل 30 مليار دولار كفاتورة بالعملة الصعبة  "جاءت بفضل جهود الفلاحين في جميع المستويات و عبر جميع المستثمرات بفضل دعم  الدولة و الجهود متواصلة لبلوغ هدف التغطية الشاملة لحاجيات المواطن في كل  المستويات و في كل المنتوجات".

وأضاف الوزير خلال وقوفه على مستثمرة فلاحية خاصة بزراعة الكروم ببلدية شعبة  اللحم أن الإمكانيات الهامة التي وفرتها الدولة بفضل البرامج التنموية التي  باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2000 بداية  بالبرنامج الوطني للتنمية الفلاحية و مرورا بكل البرامج الخاصة بالقطاع  الفلاحي تم بفضلها تغطية أكثر من 60بالمائة إلى 70بالمائة من الاحتياجات  الوطنية المتعلقة بالمنتوج الفلاحي و الغذائي .

وسمحت مجموع البرامج التي استفاد منها قطاع الفلاحة -- يضيف الوزير-- إلى  بلوغ مستوى هام من الأهداف المسطرة و جعل الفلاحة في قلب التنمية .

وعبر السيد بوعزقي عن استعداد الدولة في مواصلة دعمها للمستثمرين في المجال  الفلاحي حيث حث عدد من الفلاحين للتقرب من المصالح الفلاحية بالولاية و تقديم  ملفات للاستفادة مما يتضمنه برنامج الامتياز الفلاحي .

كما تفقد الوزير مستثمرة فلاحية خاصة بإنتاج الكروم غير بعيد عن الحزام  الأخضر لغابة ساسل ببلدية المساعيد كان صاحبها قد استفاد من قطعة أرضية داخل  الحزام الغابي في إطار الامتياز حيث كشف السيد بوعزقي عن مشروع للتحضير لنصوص  تنظيمية خاصة بمثل هذه المشاريع تمنح لأصحابها حق الاستفادة من مزايا الامتياز  الفلاحي .

وأضاف بذات الخصوص أن مثل هذه الأراضي الغابية تخضع لنصوص قانونية غير تلك  الخاصة بالامتياز الفلاحي للمحافظة على طابعها الخاص و التفكير حاليا لإيجاد  نصوص تنظيمية تكفل الاستفادة من مزايا الإمتياز الفلاحي وفق رؤية تحفظ خصوصية  الغطاء الغابي.

وتوفر محافظة الغابات لولاية عين تموشنت 25 محيط امتياز داخل الحزام الأخضر  على مساحة تقدر بـــ326,95هكتار استفاد منها 94مستثمر حيث وجهت الأولوية لسكان  المناطق المعنية.

كما نوه وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري بتجربة استغلال بعض  الفضاءات الغابية في مجال الترويج للسياحة الغابية و التسلية على غرار ما  عاينه بغابة الاستجمام ببلدية رشقون.

 

كما عاين ببلدية واد الصباح مستثمرة لتربية الأبقار و ببلدية حمام بوحجر  مستثمرة قيد الإنجاز لتربية الدواجن حيث أكد على أهمية مثل هذه الاستثمارات  الخاصة في المساهمة في الرفع من الاقتصاد الوطني و التقليص من فاتورة  الاستيراد.

كلـمات مفتـاحيــة :
"الجزائر تنتج ما قيمته 3 آلاف ملياردج في القطاع الفلاحي"
  أدرج يـوم : الخميس, 24 آب/أغسطس 2017 08:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 67 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع