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قيطوني يتحادث مع سفيري العراق وقطر حول دعم العلاقات الثنائية و التعاون ضمن أوبك

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 آب/أغسطس 2017 17:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرات
قيطوني يتحادث مع سفيري العراق وقطر حول دعم العلاقات الثنائية و التعاون ضمن أوبك

الجزائر- استقبل وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم الأربعاء سفير العراق في الجزائري عبد الرحمن حامد محمد الحسيني وسفير دولة قطر ابراهيم عبد العزيز السهلاوي،حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة.

و قد تطرق السيد قيطوني و سفير العراق عبد الرحمن حامد محمد الحسيني إلى واقع العلاقات الثنائية بين الجزائر والعراق في قطاع الطاقة وسبل تعزيزها، مشيدا بالعلاقات " التقليدية والتاريخية " التي تربط  البلدين.

من جهته جدد السيد الحسيني تأكيده على "التزام بلاده للتقيد بحصص انتاج النفط ودعم الجهود المبذولة من طرف بلدان  أوبك و الدول المنتجة خارج المنظمة ي و ذلك من أجل تحقيق استقرار الأسواق النفطية على المديين المتوسط و البعيد".

كما تطرق الجانبان أيضا إلى العلاقات الثنائية وآفاق التعاون وتبادل الخبرة  في قطاعات الغاز والنفط والتكوين  حيث أبدى الطرف العراقي اهتمامه حسب ذات المصدر .

من ناحية أخرىي ارتكزت المحادثات مع سفير قطر بالجزائر السيد السهلاوي حول واقع علاقات التعاون والشراكة في قطاع الطاقة وكذلك فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في مشاريع هيكلية في الجزائري خصوصا  ما تعلق  بتبادل الخبرات ونقل المعرفة في قطاع الغاز الطبيعي المميع.

وقد التمس الوزير دعم قطر لإنشاء معهد الغاز في الجزائر في إطار التعاون بين البلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز.

كما تضمنت المحادثات تطورات السوق النفطية حيث شدد الطرفان على ضرورة التنسيق والتشاور بين بلدان أوبك و الدول المنتجة خارجها لتحقيق استقرار و إنعاش السوقي حسبما  أفاد البيان.

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قيطوني يتحادث مع سفيري العراق وقطر حول دعم العلاقات الثنائية و التعاون ضمن أوبك
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 آب/أغسطس 2017 17:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرة   شارك

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