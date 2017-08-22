تجسيد الاتفاق بين الدول الأعضاء و غير الأعضاء في منظمة الأوبيب: توجيه إعذارات لبعض الدول بغرض "الالتزام بالاتفاق"

و في تصريح لوأج عقب اجتماع تفقدي لمحطة تكرير البترول بالجزائر العاصمة أوضح السيد قيطوني أن "لجان (الأوبيب) أدت عملها، حيث أن البلدان التي لم تحترم حصصها قد تلقت إعذارات بالالتزام و اعتقد أن الأمور ستكون أفضل خلال الاجتماع المقبل المقرر بفيينا في 21 أو 22 سبتمبر" و لم يقدم الوزير مزيدا من التفاصيل حول البلدان و الحصص المعنية.
و كان السيد قيطوني قد أشار في شهر يوليو الأخير إلى أن عملية تجسيد اتفاق التعاون بين دول الأوبيب و الدول غير الأعضاء تعتبر "على العموم متازة".
كما عقدت اللجنة التقنية المشتركة للدول الأعضاء و غير الأعضاء في المنظمة اجتماعها يومي 7 و 8 أغسطس الجاري بأبو ظبي (الامارات العربية المتحدة) من اجل تحديد السبل و الوسائل الكفيلة برفع مستويات المطابقة للاتفاق.
تجدر الإشارة إلى ان دول منظمة الأوبيب و 11 بلدا منتجا آخرا التزموا في نهاية 2016 بتخفيض إنتاجهم إلى غاية شهر مارس 2018 و ذلك من اجل امتصاص الفائض من العرض الذي يؤثر على أسعار النفط.