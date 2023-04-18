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وزارة التجارة تسخر أزيد من 34 ألف تاجر لضمان المداومة أيام عيد الأضحى المبارك

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 آب/أغسطس 2017 16:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرات
وزارة التجارة تسخر أزيد من 34 ألف تاجر لضمان المداومة أيام عيد الأضحى المبارك

الجزائر- سخرت وزارة التجارة أزيد من 34 ألف تاجرا لضمان المداومة والتموين المنتظم للمواطنين بالمنتجات و الخدمات ذات الاستهلاك الواسع و ذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حسبما أفادت به الوزارة في بيان بها.

وفي إطار برنامج المداومة الذي يحدد سنويا وفي كل مناسبة لضمان توفير المنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع للمواطنين، فقد سخرت وزارة التجارة  34576 تاجرا، من بينهم 4985 ينشطون في قطاع المخابز و20763 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و8436 في قطاع النشاطات المختلفة.

كما حدد البرنامج عدد الوحدات الإنتاجية المعنية بالمداومة خلال أيام العيد و التي تصل إلى 392  وحدة إنتاجية منها 143 ملبنة و211 مطحنة و38 وحدة مياه معدنية.

ولمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، جندت مصالح الوزارة 2093 عون مراقبة.

يذكر أن هذا البرنامج، جاء طبقا لأحكام المادة 22 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أغسطس 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية المعدل والمتمم.

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وزارة التجارة تسخر أزيد من 34 ألف تاجر لضمان المداومة أيام عيد الأضحى المبارك
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 آب/أغسطس 2017 16:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرة   شارك

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