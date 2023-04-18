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وتيرة التضخم على أساس سنوي بلغت 1ر 6 بالمائة الى غاية شهر يوليو 2017

  أدرج يـوم : السبت, 19 آب/أغسطس 2017 16:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرات
وتيرة التضخم على أساس سنوي بلغت 1ر 6 بالمائة الى غاية شهر يوليو 2017

الجزائر - بلغت وتيرة  تطور الاسعار عند الاستهلاك على  أساس سنوي 1ر6 في المائة حتى نهاية يوليو 2017 , حسبما علمته واج لدى الديوان  الوطني للإحصائيات.

 

ويمثل مستوى التضخم على اساس سنوي إلى غاية نهاية شهر يوليو 2017 تطور مؤشر  اسعار الاستهلاك الذي يتم قياسه خلال فترة 12 شهرا ابتداءا من أغسطس 2016 الى  يوليو 2017  مقارنة بالفترة الممتدة ما بين أوت 2015 و يوليو 2016 .

 

وبخصوص التطور على مدى شهر الذي يعتبر مؤشر خام لأسعار الاستهلاك خلال شهر  يوليو 2017  مقارنة بشهر يونيو 2017  فقد بلغ -4ر1 بالمائة.

 

وفيما يخص المتغيرات الشهرية وحسب نوع المنتوج , سجلت اسعار السلع الغذائية  انخفاضا ب 3ر3 في المائة مدفوعة خاصة بهبوط اسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.

 

هذه الاخيرة التي تميزت بتراجع ب 4ر7 في المائة ما يفسر انخفاض اسعار عدة  منتجات خاصة الفواكه (-8ر47 في المائة) والبطاطا (-9ر10 في المائة) , بينما  سجل الارتفاع خاصة في اسعار اللحوم البيضاء (+0ر4 في المائة) والخضر (+7ر5 في  المائة).

 

من جانبها سجلت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية  ارتفاعا ب 8ر0 في المائة.

 

أما أسعار المنتجات المصنعة فقد سجلت ارتفاعا  ب  +2ر0 في المائة, بينما بقيت  أسعار الخدمات مستقرة .

 

وحسب مجموعة السلع والخدمات, سجلت أسعار الملابس والاحذية ارتفاعا شهريا بلغ  2ر0 في المائة , فيما زادت  أسعار الأثاث والمفروشات المنزلية  ب +1ر0 في  المائة وبالنسبة للمجموعات المتنوعة فقد بلغت +6ر0 في المائة , أما باقي  المنتجات فقد بقيت مؤشرات أسعارها مستقرة .

كلـمات مفتـاحيــة :
وتيرة التضخم على أساس سنوي بلغت 1ر 6 بالمائة الى غاية شهر يوليو 2017
  أدرج يـوم : السبت, 19 آب/أغسطس 2017 16:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرة   شارك

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