وزير الصناعة والمناجم الجديد يوسف يوسفي يستلم مهامه

الجزائر - استلم وزير الصناعة و المناجم الجديد السيد يوسف يوسفي يوم السبت بالجزائر العاصمة مهامه خلفا للسيد محجوب بدة خلال مراسم تسليم واستلام المهام التي جرت بمقر وزارة الصناعة وبحضور اطارات الوزارة.

وعبر الوزير يوسف يوسفي بالمناسبة عن اعتزازه بالثقة التي وضعها في شخصه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتنصيبه على رأس هذا القطاع الذي وصفه ب "الحساس".

وأثنى الوزير على مجهودات الوزير السابق السيد محجوب بدة طيلة مدة إدارته للقطاع رغم قصرها, مثمنا في ذات السياق التقدم الذي عرفته عدة مشاريع.

واعتبر السيد يوسفي القطاع ذا اهمية كبيرة تجعله " من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع يساعد على الخروج من التبعية للمحروقات, وفقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية".

ويرى الوزير الجديد أنه على القطاع المساهمة تدريجيا في خلق الثروة الوطنية ومناصب الشغل والتي تعد الاهداف الاساسية المسطرة.

ودعا الوزير جميع إطارات القطاع للتعاون والمساعدة على تجسيد هذه الأهداف قائلا :" نطلب من جميع اطارات القطاع مساعدتي في انجاز المهمة غير السهلة".

وتابع قائلا:" هذا القطاع سيقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويسمح بخلق مناصب الشغل لاسيما بالنسبة للإطارات المتخرجين من الجامعات.

ويعتبر السيد يوسفي من الكفاءات العلمية الفنية المتخصصة في الصناعة والكيمياء والمناجم, وقد سبق له أن اضطلع بالعديد من المسؤوليات في الدولة, ذات العلاقة الوطيدة بهذه التخصصات.

وولد السيد يوسف يوسفي يوم 2 أبريل 1941 بباتنة. وتحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة نانسي (فرنسا) وشهادة مهندس من المدرسة الوطنية العليا للصناعات الكيمائية في فرنسا وشهادة في علوم الاقتصاد.

وشغل من سنة 1973 الى 1978, منصب أستاذ محاضر ثم أستاذ الهندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر وبجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا (باب الزوار) حيث اشرف أيضا على معهد الكيمياء.

وقد عين السيد يوسفي وزيرا للطاقة ما بين 2010 و مايو 2015 يثم وزيرا مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بمسائل الطاقة.

كما شغل مناصب أخرى على غرار سفير الجزائر في تونس (2008-2010 ) و أوتاوا ( كندا) (2001-2005 ) و ممثل دائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك (2006-2008) و رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ما بين 1998 و 1999.