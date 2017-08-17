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تأمينات: تحديد التعريفات و الإعفاءات المطبقة على آثار الكوارث الطبيعية 

  أدرج يـوم : الخميس, 17 آب/أغسطس 2017 18:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 142 مرات
تأمينات: تحديد التعريفات و الإعفاءات المطبقة على آثار الكوارث الطبيعية 
صورة أرشيف

الجزائر - تم تحديد معايير التعريفات و الإعفاءات المطبقة  في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية بموجب قرار وزاري تم نشره في  الجريدة الرسمية رقم 45.

و تحدد نسب القسط أو الاشتراك اعتمادا على نسبة قاعدية تأخذ بعين الاعتبار   معايير قياس التعرض للأخطار.

و يخص المعيار الأول  المنطقة الزلزاليةي بينما المعيار الثاني يخص المطابقة  لقواعد مقاومة الزلزال.

و يقدر هذا المعيار حسب إحدى الطريقتين (2) التي تتمثل في بنايات مطابقة  للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلزال و في بنايات غير مطابقة للقواعد الجزائرية  لمقاومة الزلزال أو التي لم يتمكن من مطابقتها.    و يتم تحديد حجم التعرض للأخطار حسب تصنيف المنطقة الزلزالية (منطقة 0ي 1ي  2أي 2 بيي 3) التي تتواجد فيها البنايةي إلى جانب مدى قدرة البناية للتصدي  للخطري و التي تقدر حسب مستوى احترام قواعد مقاومة الزلزال.

و حددت الوزارة المالية نسب القسط أو الإشتراك في شبكة تتراوح من 55ر0 في  الألف بالنسبة لملك عقاري مبني في المنطقة 0 إلى غاية 25ر1 في الألف لملك مبني  في المنطقة 3ي بينما المنشآت الصناعية و/أو التجاريةي تتراوح النسب في شبكة  تنطلق من 37ر0 في الألف في المنطقة 0 و بالنسبة للمنطقة 3 بــ 83ر0 في الألف.

و فيما يخص بشبكة التعريفاتي نص القرار الوزاري أنه " لا يمكن أن يكون مبلغ  قسط التأمين أو الإشتراك أقل من 1500 دج بالنسبة لتأمين الأملاك العقاريةي و  2500 دج بالنسبة  لتأمين المنشآت الصناعية و/أو التجارية".

و في هذا الإطاري يحدد القرار الوزاري السعر المقياسي للمتر المربع المبني   المطبق في تحديد الأموال المؤمن عليها فيما يخص  الأملاك العقارية.

 

و يتراوح هذا السعر بالنسبة للسكنات الفردية بـ 28.000 دج (منطقة 0)ي 31.000  دج (منطقة 1)ي 35.000 دج (منطقة 2 أ)ي 39.000 دج (منطقة 2 ب)ي 47.000 دج  (منطقة 3)ي و بالنسبة للسكنات الجماعية بـ 25.000 دج (منطقة 0)ي 28.000 دج  (منطقة 1)ي 31.000 دج (منطقة 2أ)ي 35.000 دج (منطقة 2ب)ي 38.000 دج (منطقة 3).

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تأمينات: تحديد التعريفات و الإعفاءات المطبقة على آثار الكوارث الطبيعية 
  أدرج يـوم : الخميس, 17 آب/أغسطس 2017 18:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 142 مرة   شارك

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