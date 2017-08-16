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نسيب يترأس اجتماعا تقييما لوضعية الموارد المائية بالجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 آب/أغسطس 2017 19:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرات

الجزائر - ترأس وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب يوم الاربعاء اجتماعا تقييميا مع مسؤولي و خبراء الوكالة الوطنية للموارد  المائية بهدف تقييم وضعية الموارد المائية بالجزائري حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و كشفت التقارير المعروضة خلال الاجتماع عن حصيلة "مرضية" بالرغم من سنة  ميزها نقص محسوس في معدل التساقط. و مس التقييم الموارد المائية السطحية و  الجوفيةي حسب الوزارة.

و ذكر السيد نسيب أن الجزائر -باعتبارها بلدا جافا و شبه جاف- تعد شديدة  التأثر بالتغيرات المناخية كما أعطى "تعليمات صارمة" لمختلف المسؤولين بغية  العمل على الحفاظ على الموارد المائية و ضمان تسييرها الرشيد.

و دعا اطارات الوكالة لادراج اعادة التعبئة الاصطناعية للمسطحات المائية  كأولوية في برنامج عمل الوكالة قصد استرجاع كميات المياه المفقودة في البحر و  بفعل التبخر. و أوصى الوزير بان يخصص لهذه العملية برنامج عمل مفصل.

الى جانب هذا حث السيد نسيب مسؤولي الوكالة على التعاون المكثف مع مصالح  وزارة الفلاحة و مرافقتها في تطوير مناطق مسقية جديدة من خلال تزويدها بخارطة  للمواقع المائية المحتملة و هو ما يمكن اصحاب القرار من توجيه المستثمرين من  أجل تثمين الاراضي او القيام بتوسيعات محتملة للمساحات الفلاحية.

و بخصوص التصريحات المتعلقة بحفر الاباري أمر الوزير مسؤولي الوكالة باقتصار  التصريحات على المواقع التي تتوفر على المياه.

 

و من اجل نجاعة اكبر دعا المصالح التقنية لهذه الوكالة الى متابعة انجاز  الابار انطلاقا من بداية الاشغال الى نهايتها.

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نسيب يترأس اجتماعا تقييما لوضعية الموارد المائية بالجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 آب/أغسطس 2017 19:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرة   شارك

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