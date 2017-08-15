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التعاون في قطاع الأشغال العمومية والنقل محور محادثات السيد زعلان مع سفيري المملكة العربية السعودية و كندا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 آب/أغسطس 2017 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 80 مرات

الجزائر- شكل التعاون و الشراكة في قطاع الاشغال  العمومية و النقل محور المحادثات التي جمعت وزير الاشغال العمومية  و النقل, السيد عبد الغاني زعلان مع سفير المملكة العربية السعودية سامي بن  عبد الله الصالح و سفيرة كندا ايزابيل روي, حسب بيان للوزارة.

و في لقائه مع سفير المملكة العربية السعودية, سامي بن عبد الله الصالح, تطرق  الطرفان الى العناصر الاساسية للتعاون و الشراكة بين البلدين و كذا تبادل  الخبرات, كما تم استعراض و ابراز العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك خاصة   المتعلقة منها بقطاع الاشغال العمومية و النقل.

و قد ثمن الطرفان علاقات "التعاون الجيدة" التي تربط البلدين و كذا " فرص  الارتقاء بمستوى التعاون الى مصف الامتياز في مجال الاشغال العمومية  و النقل".

 

من جهة اخرى, تناولت محادثات السيد زعلان مع سفيرة كندا بالجزائر ايزابيل روي  - التي أدت له زيارة وداع على اثر انتهاء مهمتها بالجزائر- ي مختلف ملفات  التعاون في مجال الاشغال العمومية و النقل, حيث ثمن الطرفان هذه " العلاقات  الممتازة التي تربط البلدين و ضرورة تعزيزها و تدعيمها".

كلـمات مفتـاحيــة :
التعاون في قطاع الأشغال العمومية والنقل محور محادثات السيد زعلان مع سفيري المملكة العربية السعودية و كندا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 آب/أغسطس 2017 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 80 مرة   شارك

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