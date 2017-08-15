التعاون في قطاع الأشغال العمومية والنقل محور محادثات السيد زعلان مع سفيري المملكة العربية السعودية و كندا

الجزائر- شكل التعاون و الشراكة في قطاع الاشغال العمومية و النقل محور المحادثات التي جمعت وزير الاشغال العمومية و النقل, السيد عبد الغاني زعلان مع سفير المملكة العربية السعودية سامي بن عبد الله الصالح و سفيرة كندا ايزابيل روي, حسب بيان للوزارة.

و في لقائه مع سفير المملكة العربية السعودية, سامي بن عبد الله الصالح, تطرق الطرفان الى العناصر الاساسية للتعاون و الشراكة بين البلدين و كذا تبادل الخبرات, كما تم استعراض و ابراز العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك خاصة المتعلقة منها بقطاع الاشغال العمومية و النقل.

و قد ثمن الطرفان علاقات "التعاون الجيدة" التي تربط البلدين و كذا " فرص الارتقاء بمستوى التعاون الى مصف الامتياز في مجال الاشغال العمومية و النقل".

من جهة اخرى, تناولت محادثات السيد زعلان مع سفيرة كندا بالجزائر ايزابيل روي - التي أدت له زيارة وداع على اثر انتهاء مهمتها بالجزائر- ي مختلف ملفات التعاون في مجال الاشغال العمومية و النقل, حيث ثمن الطرفان هذه " العلاقات الممتازة التي تربط البلدين و ضرورة تعزيزها و تدعيمها".