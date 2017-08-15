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وزارة الفلاحة : تقييم أولي لموسم الحصاد و الاستعداد لموسم الحرث و البذر المقبل  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 آب/أغسطس 2017 17:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 39 مرات
وزارة الفلاحة : تقييم أولي لموسم الحصاد و الاستعداد لموسم الحرث و البذر المقبل  

 

الجزائر - ترأس وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد  البحري السيد عبد القادر بوعزغي يوم الثلاثاء اجتماعا يتعلق بالتقييم الأولي  لموسم الحصاد و الدرس 2016-2017 و كذلك التدابير المتخذة لانطلاق موسم الحرث و  البذر 2017- 2018 ي حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و بعد تقديم عرض حول ظروف سير عملية الحصاد و تجميع الحبوب للموسم 2016-2017  ألح السيد بوعزغي خلال مداخلته على ضرورة السهر على السير الحسن للحملة حتى  نهايتها عن طريق توفير كل الظروف البشرية والمادية و تسخير الشبابيك الموحدة و  مختلف الإجراءات الأخرى من أجل إنجاح عملية انطلاق موسم الحرث و البذر للعام  المقبل .

من جهة أخرى أعطى الوزير تعليمات تتعلق بتجسيد الإجراءات المتخذة خلال  الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد في جوان الماضي و المخصص لشعبة الحبوب.

و من بين الإجراءات المتخذة تعزيز دور الديوان الجزائري المهني للحبوب في  إطار ضبط السوق الوطني للحبوب و البقول الجافة ي يضيف نفس المصدر.

في نفس السياق ألح السيد بوعزغي على ضرورة زيادة الإنتاج الوطني و توسيع  مساحات الحبوب و بالخصوص زراعة البقوليات الجافة في إطار تقليص مساحة الأراضي  البور و أخذ جميع التدابير بهدف تعزيز الإنتاج الوطني بغية تحقيق الأمن  الغذائي للبلاد.

 

و حضر الاجتماع إطارات مركزية من الوزارة و الديوان الجزائري المهني للحبوب و  ممثلو المعاهد التقنية التابعة للوزارة إلى جانب مديري المصالح الفلاحية  للولايات الرائدة في إنتاج الحبوب.

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وزارة الفلاحة : تقييم أولي لموسم الحصاد و الاستعداد لموسم الحرث و البذر المقبل  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 آب/أغسطس 2017 17:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 39 مرة   شارك

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