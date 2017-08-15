وزارة الفلاحة : تقييم أولي لموسم الحصاد و الاستعداد لموسم الحرث و البذر المقبل  

الجزائر - ترأس وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي يوم الثلاثاء اجتماعا يتعلق بالتقييم الأولي لموسم الحصاد و الدرس 2016-2017 و كذلك التدابير المتخذة لانطلاق موسم الحرث و البذر 2017- 2018 ي حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و بعد تقديم عرض حول ظروف سير عملية الحصاد و تجميع الحبوب للموسم 2016-2017 ألح السيد بوعزغي خلال مداخلته على ضرورة السهر على السير الحسن للحملة حتى نهايتها عن طريق توفير كل الظروف البشرية والمادية و تسخير الشبابيك الموحدة و مختلف الإجراءات الأخرى من أجل إنجاح عملية انطلاق موسم الحرث و البذر للعام المقبل .

من جهة أخرى أعطى الوزير تعليمات تتعلق بتجسيد الإجراءات المتخذة خلال الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد في جوان الماضي و المخصص لشعبة الحبوب.

و من بين الإجراءات المتخذة تعزيز دور الديوان الجزائري المهني للحبوب في إطار ضبط السوق الوطني للحبوب و البقول الجافة ي يضيف نفس المصدر.

في نفس السياق ألح السيد بوعزغي على ضرورة زيادة الإنتاج الوطني و توسيع مساحات الحبوب و بالخصوص زراعة البقوليات الجافة في إطار تقليص مساحة الأراضي البور و أخذ جميع التدابير بهدف تعزيز الإنتاج الوطني بغية تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

و حضر الاجتماع إطارات مركزية من الوزارة و الديوان الجزائري المهني للحبوب و ممثلو المعاهد التقنية التابعة للوزارة إلى جانب مديري المصالح الفلاحية للولايات الرائدة في إنتاج الحبوب.