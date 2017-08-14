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نقل: زعلان يأمر باطلاق أشغال مشروع ميناء شرشال وتسليم مشروع توسعة مترو الجزائر في الأجال المحددة

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 آب/أغسطس 2017 19:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 49 مرات

 الجزائر  - أمر وزير الأشغال العمومية والنقل  عبد الغني  زعلان  خلال جلسات عمل  مسؤولي المؤسسات العمومية المكلفة بإنجاز ميناء الوسط  بالحمدانية (تيبازة) ومترو الجزائر بالبدء في الأشغال على مستوى ميناء شرشال  وكذا تسليم مشروع توسعة مترو الجزائر في الآجال المحددة  حسبما جاء في بيان  للوزارة.

وقد وجه الوزير خلال لقاء مع مسؤولي مؤسسة ميناء شرشال ومخبر الدراسات  البحرية  تعليمات من أجل انهاء  آخر التفاصيل التقنية للميناء التجاري للوسط  بالحمدانية خلال شهر أغسطس  وذلك للانطلاق في الأشغال حسب الآجال المبرمجة   يضيف نفس المصدر.

ويذكر أن هذا الميناء الذي يعد من بين أهم المشاريع المخصصة لنقل السلع  في  الجزائر سيشكل قطبا مهما للتنمية الاقتصادية بعد ربطه بشبكة النقل بالسكك  الحديدية والطرق السريعة ما سيمكنه مستقبلا من اجراء مبادلات تجارية مع  أفريقيا.

وخلال اجتماع عمل جمعه مع مسؤولي مؤسسة ميترو الجزائر والمتعاملين المكلفين  بإنجاز توسعة ميترو الجزائر إلى ساحة الشهداء و عين النعجة  أعطى السيد زعلان  الذي اطلع على نسبة تقدم هذا المشروع "تعليمات صارمة لإنهاء الأشغال قبل نهاية  السنة الجارية".

 

كما أضاف البيان أنه تم برمجة زيارة للموقع للسماح للوزير بمعاينة الأشغال. 

 

 

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نقل: زعلان يأمر باطلاق أشغال مشروع ميناء شرشال وتسليم مشروع توسعة مترو الجزائر في الأجال المحددة
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 آب/أغسطس 2017 19:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 49 مرة   شارك

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