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ممثلون عن عدة قطاعات يجتمعون لدراسة سبل تطوير شعبة الحليب

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 آب/أغسطس 2017 17:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 57 مرات
ممثلون عن عدة قطاعات يجتمعون لدراسة سبل تطوير شعبة الحليب
صورة وأج أرشيف

 الجزائر - تم يوم الاثنين بمقر وزارة الفلاحة و التنمية  الريفية و الصيد البحري عقد اجتماع ترأسه وزير القطاع السيد عبد القادر بوعزغي   و حضره ممثلون عن عدة قطاعات بهدف دراسة سبل تشجيع الإنتاج المحلي للحليب و  تحديد التدابير الضرورية  لضمان التوزيع المنتظم لهذه المادة  حسبما أفاد به  بيان للوزارة.

و حضر الاجتماع مهنيو شعبة الحليب و ممثلون عن وزارات التجارة و المالية و  الصناعة و المناجم و كذا إطارات من وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد  البحري.

و تم الاتفاق على تعيين فريق من الخبراء مهمته إعداد تقرير يضم جميع الحلول و  الإجابات لتوفير كل الظروف المواتية بغرض تشجيع الإنتاج المحلي لمادة الحليب  و اتخاذ جميع التدابير لضمان التوزيع المنتظم لهذه المادة و واستقرارها  حسب  البيان.

و خلال الاجتماع أبدى السيد بوعزغي استعداد وزارته ل "إتاحة جميع الإمكانات  اللازمة لمهنيي شعبة الحليب بغرض تعزيز الإنتاج الوطني و تقليص فاتورة  الاستيراد  و بالتالي التصدي لتقلبات أسعار بودرة الحليب في السوق الدولية".

و دعا الوزير المهنيين إلى "بذل كل مجهوداتهم من أجل تطوير هذه الشعبة  الاستراتيجية بغرض توجيهها نحو المهنية لتكون مثالا يقتدى به بالنسبة لباقي  الشعب"  يضيف نفس المصدر.

 

و يأتي هذا الاجتماع تنفيذا للإجراءات المتفق عليها خلال اجتماع وزاري مشترك  حول شعبة الحليب ترأسه الوزير الأول عبد المجيد تبون في يوليو الماضي.

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ممثلون عن عدة قطاعات يجتمعون لدراسة سبل تطوير شعبة الحليب
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 آب/أغسطس 2017 17:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 57 مرة   شارك

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