ممثلون عن عدة قطاعات يجتمعون لدراسة سبل تطوير شعبة الحليب

الجزائر - تم يوم الاثنين بمقر وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عقد اجتماع ترأسه وزير القطاع السيد عبد القادر بوعزغي و حضره ممثلون عن عدة قطاعات بهدف دراسة سبل تشجيع الإنتاج المحلي للحليب و تحديد التدابير الضرورية لضمان التوزيع المنتظم لهذه المادة حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و حضر الاجتماع مهنيو شعبة الحليب و ممثلون عن وزارات التجارة و المالية و الصناعة و المناجم و كذا إطارات من وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.

و تم الاتفاق على تعيين فريق من الخبراء مهمته إعداد تقرير يضم جميع الحلول و الإجابات لتوفير كل الظروف المواتية بغرض تشجيع الإنتاج المحلي لمادة الحليب و اتخاذ جميع التدابير لضمان التوزيع المنتظم لهذه المادة و واستقرارها حسب البيان.

و خلال الاجتماع أبدى السيد بوعزغي استعداد وزارته ل "إتاحة جميع الإمكانات اللازمة لمهنيي شعبة الحليب بغرض تعزيز الإنتاج الوطني و تقليص فاتورة الاستيراد و بالتالي التصدي لتقلبات أسعار بودرة الحليب في السوق الدولية".

و دعا الوزير المهنيين إلى "بذل كل مجهوداتهم من أجل تطوير هذه الشعبة الاستراتيجية بغرض توجيهها نحو المهنية لتكون مثالا يقتدى به بالنسبة لباقي الشعب" يضيف نفس المصدر.

و يأتي هذا الاجتماع تنفيذا للإجراءات المتفق عليها خلال اجتماع وزاري مشترك حول شعبة الحليب ترأسه الوزير الأول عبد المجيد تبون في يوليو الماضي.