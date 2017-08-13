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اضراب شركة الطيران الفرنسية "اغل أزور" : لا تأثير على الرحلات باتجاه الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 13 آب/أغسطس 2017 18:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 49 مرات
اضراب شركة الطيران الفرنسية &quot;اغل أزور&quot; : لا تأثير على الرحلات باتجاه الجزائر
صورة وأج أرشيف

الجزائر  - سيتواصل برنامج رحلات شركة الطيران الفرنسية  "اغل ازور" باتجاه الجزائر بصفة عادية دون ان يكون لإضراب المضيفون و المضيفات  الذي شرع فيه يوم الاحد أي أثر عليه   حسبما أكده المندوب العام للشركة  بالجزائر السيد بن سليمان ياسين في تصريح لوأج.

و صرح المسؤول قائلا: "صحيح ان جزءا من موظفي الشركة استجاب للدعوة الى  الاضراب لكن برنامج الرحلات باتجاه الجزائر لن يتأثر".

و اضاف :"سيتم الحفاظ على جميع الرحلات بصفة عادية و دون اي مشكل".

و ردا عن سؤال حول تأخيرات محتملة في الرحلات  اوضح نفس المسؤول ان الامر قد  "يتعلق بتأخيرات عملية مرتبطة بموسم الاصطياف لكنها دون أثر على برنامج  الرحلات".

و شرع مضيفو و مضيفات شركة  "اغل ازو" اليوم الاحد في اضراب متسلسل ينتظر ان  يستمر الى غاية الثلاثاء.

و ذكرت نقابة مضيفي الطيران بفرنسا امس السبت -و هي الجهة الداعية لهذه  الحركة- ان الاضراب سيشمل الاحد القاعدة الباريسية ل"اغل ازور"-و هي ثاني شركة  طيران بفرنسا- لينتقل الى مدينة ليون غدا الاثنين ثم الى مارسيليا يوم  الثلاثاء.

 

و ينتظر ان يتم الاربعاء القادم عقد لقاء بين الادارة و النقابة حسب ممثل عن  هذه الاخيرة.

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اضراب شركة الطيران الفرنسية "اغل أزور" : لا تأثير على الرحلات باتجاه الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 13 آب/أغسطس 2017 18:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 49 مرة   شارك

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