اضراب شركة الطيران الفرنسية "اغل أزور" : لا تأثير على الرحلات باتجاه الجزائر

الجزائر - سيتواصل برنامج رحلات شركة الطيران الفرنسية "اغل ازور" باتجاه الجزائر بصفة عادية دون ان يكون لإضراب المضيفون و المضيفات الذي شرع فيه يوم الاحد أي أثر عليه حسبما أكده المندوب العام للشركة بالجزائر السيد بن سليمان ياسين في تصريح لوأج.

و صرح المسؤول قائلا: "صحيح ان جزءا من موظفي الشركة استجاب للدعوة الى الاضراب لكن برنامج الرحلات باتجاه الجزائر لن يتأثر".

و اضاف :"سيتم الحفاظ على جميع الرحلات بصفة عادية و دون اي مشكل".

و ردا عن سؤال حول تأخيرات محتملة في الرحلات اوضح نفس المسؤول ان الامر قد "يتعلق بتأخيرات عملية مرتبطة بموسم الاصطياف لكنها دون أثر على برنامج الرحلات".

و شرع مضيفو و مضيفات شركة "اغل ازو" اليوم الاحد في اضراب متسلسل ينتظر ان يستمر الى غاية الثلاثاء.

و ذكرت نقابة مضيفي الطيران بفرنسا امس السبت -و هي الجهة الداعية لهذه الحركة- ان الاضراب سيشمل الاحد القاعدة الباريسية ل"اغل ازور"-و هي ثاني شركة طيران بفرنسا- لينتقل الى مدينة ليون غدا الاثنين ثم الى مارسيليا يوم الثلاثاء.

و ينتظر ان يتم الاربعاء القادم عقد لقاء بين الادارة و النقابة حسب ممثل عن هذه الاخيرة.