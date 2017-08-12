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الجزائر وضعت الشباب "في قلب أولوياتها"

  أدرج يـوم : السبت, 12 آب/أغسطس 2017 15:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 79 مرات
الجزائر وضعت الشباب &quot;في قلب أولوياتها&quot;

الجزائر- وضعت الجزائر الشباب "في قلب أولوياتها" بغرض  ترقية دور هذه الشريحة الأساسية من المجتمع في مسار التنمية الاجتماعية و  الاقتصادية الوطنية، حسب ما أشار إليه جمال بوراس نائب رئيس المجلس الشعبي  الوطني خلال  أشغال المؤتمر السنوي ال9 للبرلمانات الإفريقية و الذي انعقد  يومي ال10 و 11 أغسطس بمقر البرلمان الإفريقي بميدرند (جنوب إفريقيا).

و أبرز السيد بوراس الذي قاد الوفد البرلماني الجزائري للمشاركة في هذا  المؤتمر حول الموضوع الرئيسي " تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في  الشباب"  مختلف البرامج و الآليات التي وضعتها الحكومة الجزائرية لصالح الشباب، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للمجلس الشعبي الوطني.

و على سبيل المثال أشار السيد  بوراس إلى المجلس الاعلى للشباب المدرج  في  دستور 2016 موضحا في هذا الشأن أن هذا المجلس الذي وضع لدى رئيس الجمهورية هو  عبارة عن " "هيئة استشارية تقدم أراء وتوصيات حول حاجيات الشباب و رقيه في  المجالات الاقتصادية والاجتماعية و التربوية و الثقافية و الرياضية".

و أفاد السيد بوراس بأن مهمة المجلس الأعلى للشباب تكمن أيضا في " المساهمة  في ترقية القيم الوطنية و الوعي الوطني و روح المواطنة و التضامن الوطني".

و اغتنم السيد بوراس هذه المناسبة ليؤكد من جديد " استعداد و التزام الجزائر  في الاشتراك في كل مبادرة افريقية و دعمها من شأنها ترقية دور الشباب لصالح  رقي و تنمية القارة الإفريقية طبقا لمقاربة أجندة 2063 للاتحاد الافريقي" يضيف  نفس المصدر.

و نوه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها  الجزائر منذ استقلالها لصالح الشباب الافريقي مضيفا أن 100.000 اطار افريقي  تخرجوا من مختلف الجامعات و مراكز التكوين الجزائرية.

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الجزائر وضعت الشباب "في قلب أولوياتها"
  أدرج يـوم : السبت, 12 آب/أغسطس 2017 15:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 79 مرة   شارك

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