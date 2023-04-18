القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

توزيع  790 مليون دج لفائدة الحرفيين لترقية وتحسين الصناعة التقليدية والحرف   

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 آب/أغسطس 2017 16:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 107 مرات
توزيع  790 مليون دج لفائدة الحرفيين لترقية وتحسين الصناعة التقليدية والحرف   

الجزائر - أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري، يوم الخميس بالجزائر العاصمة انه تم توزيع 790 مليون دج من لصندوق الدعم المباشر لفائدة الحرفيين وذلك لترقية وتحسين الصناعة التقليدية التي  تساهم في خلق مناصب الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية  .

وشدد الوزير في تصريح صحفي أدلى به عقب اشرافه على افتتاح  الصالون الرابع  للصناعة التقليدية الذي تنظمه الغرفة الصناعة التقليدية لولاية الجزائر على  أهمية "تشجيع وتدعيم الصناعة التقليدية وذلك ببذل مجهودات جبارة لترقية هذا المنتوج التقليدي الذي يعبر عن  ذاكرة الامة ورموزها الثقافية والحضارية  والتاريخية".

وذكر في نفس الوقت بكل "الجهود التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية للرفع  من مستوى الصناعة التقليدية والحرف "مشيرا الى أن "1553حرفي استفادوا من تكوين  في مجال التسيير والتصاميم لترقية جودة المنتوج وتكييفه مع متطلبات الزبائن".

كما تم  يضيف السيد مرمور" توزيع 741 محل على الحرفيين عل المستوى الوطني  لتسهيل مهمة بيع وتسويق وصنع المنتوجات الحرفية" مذكرا في نفس الوقت بالمشاكل  التي يواجه الحرفيون في مجال  التسويق لحد الان" .

وفي هذا الاطار الح الوزير على مشاركة  الحرفيين في مختلف المعارض الدولية  والوطنية لتسويق والترويج للمنتوج الحرفي" مشيرا الى انه يتم حاليا التفكير في   "انشاء قريبا أسواق خاصة ببيع هذه المنتوجات الحرفية". 

وبخصوص اختيار الكثير من الجزائريين قضاء عطلهم خارج الوطن قال الوزير "أن كل  مواطن له الحق في اختيار المقصد السياحي الذي ينوي قضاء عطلته الصيفية به"  .الا انه أكد في نفس الوقت بأن الكثير من الفنادق الوطنية والشواطئ الجزائرية  بالولايات الساحلية عرفت خلال هذا الموسم اكتظاظا لامثيل له من المصطافين رغم  عدم وجود تكافؤ بين الطلب والعرض بسبب نقص مراكز الايواء".

وبخصوص السياحة الصحراوية أعلن السيد مرموري أنه تم تنصيب لجنة قطاعية على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية للتحضير الجيد لهذا الموسم الذي يميل اليه الكثير من السياح  لاسيما الاجانب منهم .

من جهته، كان مدير السياحة بولاية الجزائر منصوري نور الدين قد قدم عرضا مفصلا  حول الامكانيات التي تتوفر عليها العاصمة في مجال السياحة والصناعة التقليدية, مذكرا في نفس الوقت بكل المشاريع التي هي في طور الانجاز لاسيما بخصوص تهيئة الفنادق العمومية أو بناء فنادق جديدة لدعم الحظيرة الفندقية على مستوى  الولاية.

كلـمات مفتـاحيــة :
توزيع  790 مليون دج لفائدة الحرفيين لترقية وتحسين الصناعة التقليدية والحرف   
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 آب/أغسطس 2017 16:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 107 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود