توزيع  790 مليون دج لفائدة الحرفيين لترقية وتحسين الصناعة التقليدية والحرف   

الجزائر - أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري، يوم الخميس بالجزائر العاصمة انه تم توزيع 790 مليون دج من لصندوق الدعم المباشر لفائدة الحرفيين وذلك لترقية وتحسين الصناعة التقليدية التي تساهم في خلق مناصب الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية .

وشدد الوزير في تصريح صحفي أدلى به عقب اشرافه على افتتاح الصالون الرابع للصناعة التقليدية الذي تنظمه الغرفة الصناعة التقليدية لولاية الجزائر على أهمية "تشجيع وتدعيم الصناعة التقليدية وذلك ببذل مجهودات جبارة لترقية هذا المنتوج التقليدي الذي يعبر عن ذاكرة الامة ورموزها الثقافية والحضارية والتاريخية".

وذكر في نفس الوقت بكل "الجهود التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية للرفع من مستوى الصناعة التقليدية والحرف "مشيرا الى أن "1553حرفي استفادوا من تكوين في مجال التسيير والتصاميم لترقية جودة المنتوج وتكييفه مع متطلبات الزبائن".

كما تم يضيف السيد مرمور" توزيع 741 محل على الحرفيين عل المستوى الوطني لتسهيل مهمة بيع وتسويق وصنع المنتوجات الحرفية" مذكرا في نفس الوقت بالمشاكل التي يواجه الحرفيون في مجال التسويق لحد الان" .

وفي هذا الاطار الح الوزير على مشاركة الحرفيين في مختلف المعارض الدولية والوطنية لتسويق والترويج للمنتوج الحرفي" مشيرا الى انه يتم حاليا التفكير في "انشاء قريبا أسواق خاصة ببيع هذه المنتوجات الحرفية".

وبخصوص اختيار الكثير من الجزائريين قضاء عطلهم خارج الوطن قال الوزير "أن كل مواطن له الحق في اختيار المقصد السياحي الذي ينوي قضاء عطلته الصيفية به" .الا انه أكد في نفس الوقت بأن الكثير من الفنادق الوطنية والشواطئ الجزائرية بالولايات الساحلية عرفت خلال هذا الموسم اكتظاظا لامثيل له من المصطافين رغم عدم وجود تكافؤ بين الطلب والعرض بسبب نقص مراكز الايواء".

وبخصوص السياحة الصحراوية أعلن السيد مرموري أنه تم تنصيب لجنة قطاعية على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية للتحضير الجيد لهذا الموسم الذي يميل اليه الكثير من السياح لاسيما الاجانب منهم .

من جهته، كان مدير السياحة بولاية الجزائر منصوري نور الدين قد قدم عرضا مفصلا حول الامكانيات التي تتوفر عليها العاصمة في مجال السياحة والصناعة التقليدية, مذكرا في نفس الوقت بكل المشاريع التي هي في طور الانجاز لاسيما بخصوص تهيئة الفنادق العمومية أو بناء فنادق جديدة لدعم الحظيرة الفندقية على مستوى الولاية.