القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عيد الأضحى: 23 موقع بيع مباشر للكباش

  أدرج يـوم : الخميس, 10 آب/أغسطس 2017 16:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 40 مرات
عيد الأضحى: 23 موقع بيع مباشر للكباش

الجزائر - تم إقامة 23 موقع مخصصا للبيع المباشر لكباش  عيد الأضحى وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل، حسبما علم لدى وزارة الفلاحة  والتنمية الريفية والصيد البحري.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تحضيري لعيد الاضحى ترأسه اليوم الأربعاء  وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي وضم إطارات  القطاع وممثلي الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين  والفيديرالية الوطنية للمربين.

وتتواجد هذه المواقع ال23 في أربع ولايات كبرى وهي الجزائر وعنابة وقسنطينة  ووهران كما تحديد بالنسبة للعاصمة خمس مواقع تكميلية في أربعة ولايات مجاورة.

وفي ولاية الجزائر  تم تهيئة ست مواقع بيع في كل من الصنوبر البحري وباب  الزوار وعين بنيان والحميز ورويبة وبئر توتة  زيادة عن المواقع الخمس التدعيمية في كل من تيزي وزو وبومرداس والبليدة وتيبازة.

وفي ولاية قسنطينة  تتواجد مواقع البيع الخمس في كل من الخروب واولاد رحمون  وبن زياد.

أما في وهران فتتواجد المواقع الاربعة المخصصة للولاية في كل من السانية  والكرمة ومسرغين.

وبخصوص ولاية عنابة  تتواجد المواقع الثلاث في البوني والحجار.

وأكدت وزارة الفلاحة أنه من الممكن توسيع هذه عملية البيع المباشر لكباش  الأضحية إلى ولايات أخرى.

وشدد خلال هذا الاجتماع السيد بوعزقي على أمن مواقع البيع والسلع والاشخاص  كما أعطى اوامر بإقامة آلية للتغطية الصحية تتكفل بها المصالح البيطرية  للقطاع.

من جهته، تم تكليف الديوان الوطني لتغذية الانعام بضمان وفرة الاعلاف  (الشعير) في مواقع البيع.

كما سيتم الشروع في حملة إرشاد وتحسيس من خلال وسائل الاعلام (الاذاعة  والتلفزيون والصحافة المكتوبة).

يذكر أنه تم مؤخرا وضع آلية من طرف وزارة الفلاحة لرفع مستوى التأطير الصحي  تحسبا لعيد الأضحى لاسيما من خلال إطلاق عملية "عيد بدون كيس مائي".

وفي المجال الصحي, ألزمت المصالح البيطرية الولايات الموردة للمواشي خاصة  منها الولايات السهبية باستخراج الشهادة الصحية  قبل مرافقة المواشي خلال  نقلهم.

بالإضافة الى ذلك ستكون في يوم عيد الأضحى كل مؤسسات الذبح مفتوحة على مستوى  التراب الوطني أمام المواطنين من أجل حثهم على ذبح مواشيهم في فضاء مطابق  للمعايير ومتحكم فيه.

كما سيتم أيضا ضمان مداومات للمصالح البيطرية  للولاية على مستوى البلديات  وأماكن الذبح  في حين سيتم توفير مداومات متنقلة مكونة من بياطرة وتقنيين  سيقومون بجولات تفقدية عبر مختلف النقاط التي ستتم فيها عمليات الذبح خاصة في  المناطق الريفية من أجل المراقبة وتلبية احتياجات ومطالب المواطنين.

وبغرض الامتثال لقواعد النظافة والصحة العمومية  أصدرت تعليمات لمصالح الطرق  الولائية "باسترداد الجثث والأعضاء المضبوطة والقمامة (الجلود و القرون والحوافر) و نقلها لمدافن النفايات لحرقها.

وعلاوة على ذلك  يتم تنفيذ برنامج شامل للوقاية والتوعية لصالح المربيين لحماية الماشية ضد الأمراض المختلفة على مدار السنة مرفوق بحملة تطعيم مكثفة، حسب الوزارة.

كما ستقوم المصالح البيطرية بتكثيف جهودها للتوعية وتعزيز المراقبة فيما يتعلق بظروف استخدام الأدوية البيطرية  خصوصا احترام الجرعات  والأنواع  الحيوانية المستهدفة ووقت الانتظار (الانتظار بين تقديم الدواء للحيوان  وقابليتها للاستهلاك).

يذكر أن القطيع الوطني الذي يتألف من 28 مليون رأس من الاغنام و 2 مليون رأس  من الأبقار و 5 ملايين رأس من الماعز "يلقى اهتماما خاصا من السلطات العمومية  التي تبذل كل الجهود الضرورية لتحسين وتطوير شعبة اللحوم الحمراء"، تؤكد  الوزارة في بيانها.

عيد الأضحى: 23 موقع بيع مباشر للكباش
  أدرج يـوم : الخميس, 10 آب/أغسطس 2017 16:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 40 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود