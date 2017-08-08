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سوناطراك توقع مع مجمعين تركيين مذكرة تفاهم حول مشروع نزع الهيدروجين بتركيا 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 آب/أغسطس 2017 15:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 59 مرات
سوناطراك توقع مع مجمعين تركيين مذكرة تفاهم حول مشروع نزع الهيدروجين بتركيا 

الجزائر  - وقعت الشركة الوطنية سوناطراك يوم الاثنين  بالجزائر مذكرة تفاهم مع المجمعين التركيين رونيسانس اندوستري  وبايغان للقيام  بدراسة جدوى تخص مشروع منشأة لنزع الهيدروجين من البروبان في تركيا  حسبما  أفاد به بيان من الشركة.

 

وتتعلق هذه الدراسة بتصميم وهندسة وتموين وبناء واستغلال هذه المنشأة وانتاج  ما بين 500 الف و 750 الف طن سنويا من البولي بروبلين في تركيا  حسب نفس  المصدر.

 

وتعتزم الشركة الوطنية رفقة شريكيها التركيين القيام سوية بدراسة جدوى مفصلة  حول هذا المشروع وتقييم إمكانية إنشاء شركة مختلطة بغرض تطويره.

 

وستسمح هذه الشراكة بضمان منفذ طويل المدى للبروبان الجزائري الذي سيستخدم  كمادة اولية في هذا المشروع عالمي الحجم  حسب البيان.

 

كما سيضمن هذا المشروع أرباحا لمجمع سوناطراك تتناسب مع حصتها.

 

وسيستفيد المشروع من عامل القرب من السوق التركي الذي يتميز بقوة طلبه على  المنتجات البتروكيميائية  يضيف نفس المصدر.

 

يذكر أن التوقيع على المذكرة تم بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد  المؤمن ولد قدور ونظيره من رونيسانس اندوستري ايرمان إيليكاك.

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سوناطراك توقع مع مجمعين تركيين مذكرة تفاهم حول مشروع نزع الهيدروجين بتركيا 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 آب/أغسطس 2017 15:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 59 مرة   شارك

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