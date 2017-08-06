القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر-الاتحاد الأوروبي : اقتناء مركز بيانات لإحصائيات الصيد البحري

  أدرج يـوم : الأحد, 06 آب/أغسطس 2017 19:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرات
الجزائر-الاتحاد الأوروبي : اقتناء مركز بيانات لإحصائيات الصيد البحري

الجزائر - نظمت المديرية العامة للصيد البحري و تربية المائيات التابعة لوزارة الفلاحة اليوم الأحد بالجزائر العاصمة حفل استلام  أجهزة إعلام آلي في إطار وضع نظام معلوماتي آلي في مجال الصيد البحري.

و يندرج اقتناء هذه الأجهزة في إطار تنفيذ برنامج دعم تنويع الاقتصاد في قطاع  الصيد البحري (ديفيكو 2)  الذي يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويله في حدود 15  مليون أورو.

وتم التوضيح بأن هذه الأجهزة التي تشمل على مركز بيانات و 42 كمبيوتر بمبلغ  361.748 أورو تستخدم لاستضافة نظام جديد لجمع الإحصائيات في حينها حول كميات  السمك المصطادة و التي تقدمها منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة.

كما سيتم وضع نظام تعاون و تقاسم المعلومات الجغرافية بين المديريات الولائية  للصيد البحري و الموارد الصيدية.

و يهدف برنامج ديفيكو 2 الذي أطلق في أكتوبر2015  إلى دعم قدرات التأطير و  تثمين فروع الصيد البحري و تربية المائيات. 

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر-الاتحاد الأوروبي : اقتناء مركز بيانات لإحصائيات الصيد البحري
  أدرج يـوم : الأحد, 06 آب/أغسطس 2017 19:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 