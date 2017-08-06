الجزائر-الاتحاد الأوروبي : اقتناء مركز بيانات لإحصائيات الصيد البحري

الجزائر - نظمت المديرية العامة للصيد البحري و تربية المائيات التابعة لوزارة الفلاحة اليوم الأحد بالجزائر العاصمة حفل استلام أجهزة إعلام آلي في إطار وضع نظام معلوماتي آلي في مجال الصيد البحري.

و يندرج اقتناء هذه الأجهزة في إطار تنفيذ برنامج دعم تنويع الاقتصاد في قطاع الصيد البحري (ديفيكو 2) الذي يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويله في حدود 15 مليون أورو.

وتم التوضيح بأن هذه الأجهزة التي تشمل على مركز بيانات و 42 كمبيوتر بمبلغ 361.748 أورو تستخدم لاستضافة نظام جديد لجمع الإحصائيات في حينها حول كميات السمك المصطادة و التي تقدمها منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة.

كما سيتم وضع نظام تعاون و تقاسم المعلومات الجغرافية بين المديريات الولائية للصيد البحري و الموارد الصيدية.

و يهدف برنامج ديفيكو 2 الذي أطلق في أكتوبر2015 إلى دعم قدرات التأطير و تثمين فروع الصيد البحري و تربية المائيات.