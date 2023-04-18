ماء شروب: تخصيص أكثر من 6 مليار دج من طرف الصندوق الوطني للمياه

الجزائر- خصص الصندوق الوطني للمياه غلافا ماليا تفوق قيمته 6 مليار دج لتمويل عمليات إعادة تجديد منشآت الحفر و تخزين و توزيع هذا المورد المائي حسبما علم لدى وزارة الموارد المائية.

و تعود الأولوية في الاستفادة من هذا الغلاف المالي للولايات التي تعاني كثيرا من الاضطرابات في التزويد بالمياه الشروب. و يتعلق الأمر بولاية الطارف و عنابة و البويرة و برج بو عريريج و البليدة و تيزي وزو و تبسة و سوق أهراس و المدية و سطيف.

و بالنسبة لولاية الطارف سيتم تجديد قنوات الدفع لنظام التزويد بالمياه الشروب بمنطقة البسباس و الذرعان أين تجري الأشغال حاليا.

و سيسمح استكمال المشروع المقرر خلال الأسابيع القادمة بتزويد بلديات الذرعان و البسباس و شيحاني و شطايبة مختار انطلاقا من محطة الضخ بسالين.

كما يتعلق الأمر أيضا بإعادة تهيئة و توسيع محطة المعالجة لسد شافية ببوحجار التي استكملت الأشغال الخاصة بها مؤخرا و التي من المفروض أن تخفف عن مناطق بوحجار و حمام بني صالح و واد زيتون و عين الكرمة و زيتونة. أما بالنسبة لمدينة عنابة فمن المرتقب إعادة تهيئة نظام التزويد بالمياه الشروب انطلاقا من محطة جر المياه بغارباز مع ضم الأنابيب و محطة الضخ.

و عليه ينتظر انتاج 9000 متر مكعب /يوميا من المياه مما سيسمح بتحسين عملية التزويد بالمياه الشروب بكل من برحال و شطايبي و واد العنب و الكاليتوسة وعين شقة وآيت عمار و بوقساس و الشرفة و سلامي العلمة و لعبيدي.

و فيما يتعلق بالبويرة حيث يطرح المشكل بشدة يجري حاليا القيام بعمليتين تتمثلان في إعادة تهيئة محطة تلسديت للرفع من طاقاتها من 50000 متر مكعب/يوميا إلى 75000 متر مكعب/يوميا و انجاز قناة طولها 2ر11 كلم انطلاقا من سد كودية أسردون لضمان تزويد مدينة البويرة بالمياه الشروب.

و للإشارة فان استكمال العملية الاولى سيسمح بتدعيم و ضمان تزويد 7 بلديات من هذه الولاية بالمياه الشروب.

و بالموازة مع ذلك فان إعادة تهيئة محطة المعالجة بتلسديت (البويرة) سيسمح بتدعيم تزويد 5 بلديات تابعة لولاية برج بوعريريج بالمياه الشروب.

و يتعلق الامر ببلديات ولاد سيد براهيم و بن داود و حرازة و مهير و المنصورة علما أن ثلاث منها تم تزويدها منذ مطلع 2017 في حين أن بلديات بن دواد و حرازة ستستفيد من ذلك بدءا من أكتوبر القادم.

انجاز محطة لمعالجة المياه في البليدة

و يتعلق الأمر في ولاية البليدة أساسا بإنجاز محطة لمعالجة المياه بطاقة 30000 متر مكعب/يوميا على مستوى نظام التحويل.

و سيسمح هذا المشروع الذي رصدت له الوزارة غلافا ماليا قيمته 600 مليون دج و الذي ينتظر أن تستكمل الاشغال الخاصة به نهاية فصل الصيف بضمان حصة مستقرة انطلاقا من نظام التحويل و بتزويد يومي على مستوى البليدة الكبرى.

و إضافة إلى برنامج الانجاز و التجهيز بقيمة 200 مليون دج أمر الوزير مسؤولي القطاع خلال زيارته إلى البليدة في يوليو الماضي برفع الحجم المحول إلى30000 متر مكعب/يوميا عوض 15000 متر مكعب/يوميا.

من جهة أخرى سيتم إطلاق ستة (6) عمليات بمبلغ اجمالي 400 قدره مليون دج لفائدة ولاية تيزي وزو.

و يتعلق الأمر بترميم قنوات الدفع بتسادورت و قنوات الامداد و التجهيزات من خلال شبكات تزويد مياه الشروب بسيدي نعمان و قناة الدفع نحو قرية واضية ابتداء من تاخوخت و توسيع شبكات تزويد مياه الشروب لقرى آيت القايد و آيت سليمان و لازونان و شبكات تزويد مياه الشروب لمنطقة واد فالي ببلدية تيزي وزو و ترميم شبكات تزويد مياه الشروب لمدنية تيزي وزو.

و بالنسبة لولاية المدية تم تخصيص غلاف مالي قدره 100 مليون دج من أجل ترميم شبكات تزويد مياه الشروب بهذه الولاية.

و بخصوص ولاية أم البواقي حددت العملية بمبلغ 153 مليون دج خصص لتوصيل 4 ابار تم انجازها مؤخرا.

و تسمح هذه العملية بتحسين تزويد مياه الشروب بصفة معتبرة في ثلاثة (3) بلديات.

و من جانب آخر و خلال زيارته لولايتي تبسة و سوق أهراس قرر الوزير تمويل ثلاثة (3) عمليات من خلال الصندوق الوطني للمياه.

و استفادت ولاية تبسة من عمليتين بغلاف مالي يقدر ب 150 مليون دينار. العملية الأولى تتعلق بإعادة تأهيل محطة الضخ لعين زروق في أجل لا يتعدى 3 أشهر وذلك لتزويد مدينة تبسة بالماء الشروب مع تحسين الحزمة الزمنية للتوزيع لتصبح يومية.

أما فيما يتعلق بالعملية الثانية فهي تخص بإنجاز محطة تطهير بعوينات من أجل حماية سد أولجات ملاق من التلوث.

و استفادت ولاية سوق أهراس من عملية تخص تعزيز التزويد بالماء الشروب بمدينة الفويض من خلال انجاز 4 ابار و محطة ازالة الاملاح المعدنية بقدرة 1.000 متر مكعب/يوميا مقابل مبلغ مالي مقدر ب 80 مليون دينار جزائري.

و تفيد الوزارة بأن هذه العمليات التي تضاف إلى مختلف برامج تنمية القطاع الجاري انجازها ستسمح بتحسين بشكل محسوس التزويد بالماء الشروب لفائدة السكان.