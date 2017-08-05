القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

 نسيب و سفير برتغال يتحادثان حول التعاون الثنائي  

  أدرج يـوم : السبت, 05 آب/أغسطس 2017 15:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 70 مرات

الجزائر- استقبل وزير الموارد المائية, السيد حسين نسيب,  يوم السبت بالجزائر, سفير البرتغال, السيد كارلوس أوليفيرا الذي تحادث معه  حول التعاون بين البلدين, حسب ما جاء في بيان للوزارة.

 

و خلال هذا اللقاء, قام السيد نسيب و السيد اوليفيرا بتقييم وضع التعاون  الثنائي في ميدان الموارد المائية و كذلك سبل و وسائل تعزيزها.

 

كما ذكر الطرفان استعدادهما إعطاء التعاون في هذا الميدان ديناميكية جديدة.

الجزائر- استقبل وزير الموارد المائية, السيد حسين نسيب,  يوم السبت بالجزائر, سفير البرتغال, السيد كارلوس أوليفيرا الذي تحادث معه  حول التعاون بين البلدين, حسب ما جاء في بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء, قام السيد نسيب و السيد اوليفيرا بتقييم وضع التعاون  الثنائي في ميدان الموارد المائية و كذلك سبل و وسائل تعزيزها.

 

كما ذكر الطرفان استعدادهما إعطاء التعاون في هذا الميدان ديناميكية جديدة.

كلـمات مفتـاحيــة :
 نسيب و سفير برتغال يتحادثان حول التعاون الثنائي  
  أدرج يـوم : السبت, 05 آب/أغسطس 2017 15:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 70 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع