 نسيب و سفير برتغال يتحادثان حول التعاون الثنائي  

الجزائر- استقبل وزير الموارد المائية, السيد حسين نسيب, يوم السبت بالجزائر, سفير البرتغال, السيد كارلوس أوليفيرا الذي تحادث معه حول التعاون بين البلدين, حسب ما جاء في بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء, قام السيد نسيب و السيد اوليفيرا بتقييم وضع التعاون الثنائي في ميدان الموارد المائية و كذلك سبل و وسائل تعزيزها.

كما ذكر الطرفان استعدادهما إعطاء التعاون في هذا الميدان ديناميكية جديدة.

الجزائر- استقبل وزير الموارد المائية, السيد حسين نسيب, يوم السبت بالجزائر, سفير البرتغال, السيد كارلوس أوليفيرا الذي تحادث معه حول التعاون بين البلدين, حسب ما جاء في بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء, قام السيد نسيب و السيد اوليفيرا بتقييم وضع التعاون الثنائي في ميدان الموارد المائية و كذلك سبل و وسائل تعزيزها.

كما ذكر الطرفان استعدادهما إعطاء التعاون في هذا الميدان ديناميكية جديدة.