سونلغاز: تعرض شبكات كهربائية لأضرار جسيمة  بفعل حرائق الغابات

الجزائر - تعرضت خطوط عالية الضغط لشبكة النقل و توزيع الكهرباء التي تعبر الغابات إلى "أضرار جسيمة" بفعل الحرائق التي نشبت بعدة مناطق من البلاد، حسب بيان لمؤسسة سونلغاز.

وأضاف البيان، أن "الخطوط العالية الضغط المترابطة ب 220 إلى 400 كيلو فولت والتي تمر عبر الغابات تأثرت بشكل خطير جراء الحرائق الكثيفة و التي سجلت بكل من الطارف و سوق اهراس و قالمة وعزابة و القل و بجاية و تيزي وزو و تيبازة والبليدة و المدية".

وأوضح ذات المصدر انه على غرار جميع مصالح الدولة كالحماية المدنية و حفظ الغابات فان سونلغاز و كذا المؤسسة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز "تواجه الوضع الاكثر صعوبة بفعل الحرائق التي تسببت في أضرار جسيمة على مستوى شبكات النقل و توزيع الكهرباء".

كما جاء في البيان أن هذه الأضرار أدت إلى عجز في الطاقة المتوفرة لدى سونلغاز على مستوى محطاتها لتقديم خدمات للزبائن في ظروف حسنة".

وأوضحت المؤسسة أن هذا العجز يأتي في وقت تم فيه تسجيل مستويات قياسية لاستهلاك الكهرباء حيث بلغت يوم الاثنين الماضي 14.200 ميغاواط.

وعلى سبيل المثال، أشارت سونلغاز الى ان الحرائق المسجلة في شرق البلاد يمكن أن تؤثر على شبكة النقل في المنطقة و تؤدي كذلك الى عجز في الطاقة المتوفرة للمؤسسة على مستوى مثلا محطة كهربائية و يمكن ان يؤدي ذلك الى نقص في التزويد بالطاقة في جميع البلديات بما فيها تلك المتواجدة غرب البلاد.