مصنع الأمونياك بمرسى الحجاج : تسوية الخلاف بالتراضي بين الأطراف المعنية

الجزائر- توصلت مؤخرا الشركة الجزائرية-العمانية للأسمدة من جهة و ميتسوبيشي هيفي انداستريز و داوو انجنيرينغ اند كونستركشن كو من جهة اخرى, الى اتفاق كامل حول التسوية بالتراضي للخلافات المتعلقة بعقد بناء مصنع للأمونياك و اليوريا بمرسى الحجاج (ارزيو), و الذي تم عقده في ابريل 2008 بين هذه الاطراف, حسب ما اعلمت سوناطراك على موقعها الالكتروني.

و اضاف ذات المصدر ان هذا العقد الذي يضع حدا بالتراضي لإجراءات التحكيم "يسمح بتعزيز علاقات التعاون في فائدة الاطراف المعنية ".

حيث ان هذا الاتفاق, حسب تفسيرات المصدر, يسمح ب" اعادة تشغيل المصنع فوريا و استئناف الانتاج".

للذكر, يتواجد هذا المجمع الانتاجي للأمونياك و اليوريا و الذي تم تشغيله في 2015 باستثماره تكلفته 6ر2 مليار دولار, في مساحات التمديد الى جهة بمرسى الحجاج المسندة الى منطقة الصناعة البتروكيماوية لأرزيو, على مساحة تبلغ 75 هيكتار.

الشركة الجزائرية العمانية للأسمدة عبارة عن شركة فرعية مشتركة بين مجمع سوناطراك ( الذي يملك51 بالمائة من راس مالها) و المجمع العماني سوهيل بهوان.