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راوية يتحادث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية

  أدرج يـوم : الخميس, 03 آب/أغسطس 2017 12:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 45 مرات

الجزائر - استقبل وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الاربعاء بالجزائر منسق نظام الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم  المتحدة للتنمية بالجزائر إيريك أوفرفيست والذي تحادث معه حول التعاون بين  الجزائر وهذه الوكالة الاممية، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.

وتبادل الطرفان خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول التدابير المتخذة لتنفيذ  إطار التعاون الاستراتيجي للفترة 2016-2020 والموقع في الجزائر في يونيو 2015  بعدما تم التوصل إليه باتفاق الطرفين قبل ان يصادق عليه مجلس إدارة البرنامج  في سبتمبر من نفس السنة  بنيويورك، حسب نفس المصدر.

وكان اللقاء فرصة للوزير لعرض الخطوط العريضة برنامج الحكومة وكذا النموذج  الجديد للنمو الاقتصادي والاجتماعي. 

وفي هذا الإطار،  تم التذكير بما اتخذ في مجال السياسة الاجتماعية للبلاد، حسب  نفس المصدر.

وأبدى السيد أوفرفيست استعداد برنامج الأمم المتحدة للتنمية لتقديم الدعم اللازم في مجال التنمية المستدامة والتنمية البشرية مذكرا بالتصنيف "الممتاز" الذي احتلته الجزائر في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة والذي عرف منحى تصاعديا في سنوات الألفينات.

وأكد الطرفان خلال محادثاتهما، أن هذا النوع من المشاورات يسهم بشكل فعلي في تطوير علاقة بناءة بين الجزائر و وكالات نظام الأمم المتحدة وعلى رأسها برنامج  الأمم المتحدة للتنمية، يضيف نفس المصدر.

يذكر أن ترتيب الجزائر ارتقى في آخر تقرير للتنمية البشرية أصدره البرنامج في  2016 إلى المركز ال83 في  2015 حيث بلغ مؤشرها للتنمية البشرية لهذا العام  0,745 علما أن العلامة القصوى هي 1.

ويتم حساب هذا المؤشر على أساس المعدل المتوسط لثلاث مؤشرات أساسية للتنمية البشرية وهي معدل العمر المتوقع والذي يعبر عن القدرة على العيش طويلا بصحة  جيدة و معدل فترة التمدرس والذي يعبر عن القدرة على اكتساب المعارف وكذا  الدخل الحلي الخام للفرد والذي يعبر عن القدرة على العيش اللائق.

ويشمل مؤشر التنمية البشرية عدة مؤشرات أخرى من بينها تلك المتعلقة بالفوارق  الاجتماعية  التمييز بين الجنسين و الفقر.

وسجل مؤشر الجزائر للتنمية البشرية منحنى تصاعديا في سنوات الألفين حيث تدرج  من 0,644 في عام 2000  إلى  0,724  في 2010 و 0,732 في 2011 و 0,737 في 2012   ثم 0,743 في 2014 و 0,745 في 2015.

وتعد الجزائر بذلك أحد الدول الأفريقية الخمس التي تحقق نموا "عاليا" في مجال  التنمية البشرية بينما تسجل باقي دول القارة مستويات "متوسطة" او "ضعيفة".

كما تحتل المركز الأول على المستوى المغاربي وشمال افريقي حيث تتقدم المغرب  (المركز 123 عالميا) ومصر (المركز 111) وتونس (المركز 97) وليبيا (المركز 102)  وموريتانيا  (المركز 157).

 

راوية يتحادث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية
  أدرج يـوم : الخميس, 03 آب/أغسطس 2017 12:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 45 مرة   شارك

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